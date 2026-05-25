האדמו"ר מבעלזא קרא להמשך פעילות הקרן לתמיכה באברכי הכוללים שאמורה לגייס 12 מיליון שקלים בשנה.

גבאי האדמו"ר הרב שמעון וואלף קליין פנה לאלפי חסידים והודיע שהקרן תמשיך לפעול עוד שנה. "אנו נכנסים לשנה השלישית במערכה הקשה מאז שלילת התקציבים", אמר.

לדבריו, "בשנתיים האחרונות חסידי בעלזא התייצבו במסירות לימין תלמידי הכוללים. האדמו"ר הקים את קרן הצלת התורה שלקחה על עצמה להשיג 12 מיליון שקל בשנה להחזקת התלמידים".

הגבאי קרא לחסידים לאמץ תלמידים: "הרבי קורא לכל אחד לקחת על עצמו אברך בעלות של 900 שקלים. מי שיכול - שייקח כמה אברכים".