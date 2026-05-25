יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ דוד ביטן (הליכוד) טען היום כי המחלוקת המרכזית בין הליכוד למפלגות החרדיות כרגע היא סביב מועד הבחירות.

"אנחנו מעדיפים את זה באוקטובר, החרדים מעדיפים את זה בספטמבר. אני לא חושב שאפשר לעשות בחירות בחגים עצמם", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

ביטן התייחס למצב הביטחוני ואמר שישראל עדיין נמצאת בעיצומה של מערכה בכמה חזיתות במקביל. "ככל שהמלחמה התאחרה, הדברים הפסיקו להיות תלויים רק בנו", הסביר. הוא דחה טענות שישראל נלחמה לשווא: "אני לא מקבל את הטענה הזאת שסתם נלחמנו. אנחנו חייבים היינו להילחם".

כשנשאל על "ניצחון מוחלט", הודה ביטן שהיעד עדיין לא הושג. "הניצחון המוחלט זה היה כוונה, אבל עדיין לא הגענו לעניין הזה. זה עדיין בתהליך", אמר.

על חוק הגיוס טען ביטן שהאחריות לעיכובים אינה רק על הליכוד: "אי אפשר לבוא בטענות רק לליכוד על כך שחוק הגיוס לא קודם בשנים הללו.

"אי אפשר להעביר חוק שהחרדים בעצמם בכלל לא תומכים בו כרגע. היו בהתחלה בעיות משפטיות שגרמו לגרור זמן, לאחר מכן חלק מחברי הקואליציה סירבו לתמוך בנוסח, והגענו לנקודה שפשוט אין לחוק רוב - ועכשיו החרדים כבר בכלל לא רוצים אותו. החיים נמשכים, ובסופו של דבר נסדיר חוק צודק בקדנציה הבאה".