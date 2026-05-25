שני תושבי השרון, בני 20 ו-26, נעצרו הבוקר (שני) על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן, בחשד שניסו לרצוח גבר בבני ברק לפני כשלושה שבועות.

על פי החשד, לפני כשלושה שבועות ירו החשודים בגבר ברחוב צבי בבני ברק ונמלטו מהמקום. הקורבן פונה לבית חולים במצב בינוני.

כוחות משטרה שהוגברו למקום ביצעו סריקות, הקימו מחסומים ואספו ראיות. במהלך שלושה שבועות של חקירה אינטנסיבית שכללה פעולות מגוונות, זיהתה המשטרה את החשודים - תושב חדרה בן 20 ותושב קדימה-צורן בן 26.

החשודים נחקרים בחשד לניסיון רצח בנסיבות מחמירות ולשיבוש הליכי משפט. בתום החקירה הם נכלאו, ומחר יובאו להארכת מעצר בבית המשפט השלום בתל אביב.

החקירה נמשכת.