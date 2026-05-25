גורמים באופוזיציה ביררו עם יהדות התורה אם תתמוך בהצעת אי-אמון קונסטרוקטיבי להחלפת ראש הממשלה בנימין נתניהו, כך דווח הערב בחדשות 12. במפלגה החרדית לא דחו את הרעיון על הסף.

לפי הדיווח, נציגי יהדות התורה הבהירו כי לא יתמכו ביו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, ובוודאי לא ביולי אדלשטיין מהליכוד.

במקום זאת, הם הציעו את בני גנץ כמועמד. ההבנה במפלגה היא שהאופוזיציה תסכים למהלך רק אם גנץ יתחייב שלא להתמודד בבחירות הקרובות.

מבחינה מספרית, האופוזיציה מונה כיום 52 חברי כנסת, ויהדות התורה מביאה 7 מנדטים נוספים. יחד, הם נמצאים במרחק של שני קולות בלבד מרוב בכנסת. בכחול לבן דחו את הדיווח והבהירו כי לא התקיים דיבור כזה.

אמש דווח בחדשות 12 כי יו"ר ישר גדי איזנקוט ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני נפגשו בשבוע שעבר, זמן קצר לאחר שהרב דב לנדו הודיע על פירוק גוש הימין.