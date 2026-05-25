אדם אחד נהרג ואחר נפצע באורח קשה בתאונת דרכים חזיתית שאירעה הערב (שני) בכביש 60, בקטע הדרך שבין היישובים שילה לעפרה.

לוחמי האש מתחנת בנימין, שהוזעקו לזירה, נאלצו לנהל פעולות חילוץ מורכבות וממושכות כדי להגיע אל הנפגעים מתוך הריסות המכוניות.

הדיווח הראשון על התאונה בכביש 60 התקבל במוקדי החירום בשעות הערב. כוחות הרפואה והכיבוי שהגיעו לזירה דיווחו על התנגשות עוצמתית במעורבות שני כלי רכב, כאשר אחד מהם ספג פגיעה אנושה ושני נוסעים נלכדו בתוכו תחת חלקי הפח המעוכים.

לוחמי האש החלו מיד בהפעלת כלים הידראוליים מיוחדים לחיתוך והפרדת חלקי הרכב עקב אופי הפגיעה הקשה. במהלך הפעולות חולץ לכוד אחד כשהוא סובל מפגיעה רב-מערכתית קשה, והוא הועבר במהירות אל ניידת טיפול נמרץ לקבלת מענה רפואי. הלכוד השני שחולץ מהרכב ללא סימני חיים, וגורמי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

דקות ספורות בלבד לפני שהתקבלה הקריאה על כביש 60, פעלו צוותי כיבוי מתחנת מעלה אדומים בזירה מורכבת אחרת, בצומת מישור אדומים, שם אירעה תאונת שרשרת קשה במעורבות ארבעה כלי רכב. בשניים מהרכבים היו לכודים, ולוחמי האש נאבקו על מנת לחלצם בבטחה ולהעבירם לידי פרמדיקים שהעניקו להם טיפול רפואי ראשוני ופינו אותם לבתי החולים.

מפקד המשמרת, רשף צחי בן אהרון, סיפר "מדובר בזירה קשה מאוד ומורכבת, זאת בעקבות עוצמת הפגיעה של כלי הרכב האחד בשני. לוחמי האש פעלו בנחישות לחילוץ הלכודים תוך מתן מרחב עבודה קריטי לצוותי הרפואה שטיפלו בפצועים. דקות ספורות קודם לכן פעלנו בחילוץ נוסף של שני לכודים סמוך למישור אדומים, וממנו יצאו הצוותים כמעט ללא הפסקה ישירות לתאונה הקטלנית הזו בכביש 60".

בעקבות התאונה הקטלנית, כביש 60 נחסם חלקית לתנועה בשני הכיוונים באזור שבין שילה לעפרה, ועומסי תנועה כבדים נרשמו במקום.

שוטרי תחנת בנימין פועלים בזירה להכוונת הנהגים לצירים חלופיים, ובמקביל בוחן תנועה של מחוז ש"י הגיע למקום כדי לפתוח בחקירת נסיבות התאונה.