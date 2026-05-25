במהלך ישיבת סיעה מיוחדת שקיימה היום (שני) מפלגת הציונות הדתית, ערכו חברי הסיעה סיור מיוחד בליווי צבאי בבריכות שלמה, סמוך לאפרת.

האתר, שנמצא כיום בשטחי הרשות הפלסטינית, סובל מהזנחה ואף מהרס מכוון מצד הפלסטינים. במהלך הסיור נדהמו חברי הסיעה מהעוצמה ההיסטורית והייחודיות של המקום, שרבים מהם ביקרו בו לראשונה.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ, אמר במהלך הסיור “אין מערכת מים גדולה והיסטורית כזו בשום מקום אחר. הזוי בעיניי שמקום חשוב שכזה נמצא בידיה של הרשות הפלסטינית. אנחנו נשנה את זה בקרוב ונדאג שהמקום יחזור להיות פתוח עבור כל עם ישראל".

ראש מועצת אפרת, דובי שפלר, הוסיף “בריכות שלמה הן לא רק אתר היסטורי מרהיב, אלא חלק בלתי נפרד מהסיפור של גוש עציון, ירושלים ועם ישראל. העובדה שמקום כזה סגור, מוזנח ואינו נגיש לציבור הישראלי היא עיוות שצריך לתקן. אני מודה לסיעת הציונות הדתית ולשר סמוטריץ על ההגעה לכאן ועל המחויבות להחזיר את האתר החשוב הזה למקומו הראוי - בלב המורשת והחיים של עם ישראל."