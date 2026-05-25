פיקוד העורף הודיע הערב (שני) כי החליט לשנות את מדיניות ההתגוננות בקו העימות ליממה הקרובה.

על פי ההודעה אזור ההנחיה קו העימות והיישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה יישארו במדרג פעילות חלקית ללא שינוי.

השינוי המרכזי הוא לגבי התקהלויות ושירותים שיתקיימו בשטח פתוח עד 50 אנשים ובמבנה עד 200 אנשים, זאת במקום 200 אנשים בשטח פתוח ו-600 אנשים במבנה כפי שהיה עד כה.

עוד נמסר כי פעילויות חינוכיות ייערכו ללא שינוי פרט ליישובים המוחרגים במסמך מדיניות ההתגוננות.

במהלך הערב הודיעו חלק מהרשויות באזור על העברת הלימודים למתכונת זום או ביטולם בשל החשש מהמשך שיגור רחפני הנפץ של חיזבאללה מלבנון.

זאת לאחר שמספר רחפנים פגעו בנקודות שונות באזור הצפון. אחד מהם התפוצץ ליד תחנת הסעה של ילדים בכביש הראשי של הישוב שומרה, לא היו נפגעים.

נתניהו: לא מורידים את הרגל מהדוושה, נפתור את איום הרחפנים

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון בו התייחס להמשך המערכה נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

"אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הדגיש נתניהו.

הוא הוסיף "נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. אנחנו צריכים להגביר את המכות והעוצמה. נכה אותם שוק על ירך".

מפקד פיקוד צפון מאיים על חיזבאללה

מוקדם יותר שיגר מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, מסר תקיף וחד-משמעי לעבר הנהגת חיזבאללה, והבהיר כי צה"ל לא יאפשר עוד את המשך הפגיעה ביישובי העורף הישראלי.

דבריו של אלוף הפיקוד נאמרו במהלך עצרת חטיבת הגולן (474), על רקע התגברות שיגורי הכטב"מים ורחפני הנפץ לעבר הגליל והגולן בימים האחרונים.

מילוא שלח רמז עבה לגבי המשך אופי הפעילות ההתקפית של הפיקוד בלבנון. "פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים איתה או להתייחס אליה כשגרה", הצהיר.

"אנחנו לא נכיל ירי על העורף. פיקוד הצפון נמצא במלחמה. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחריף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל על הדעת", הוסיף מילוא.