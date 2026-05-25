ח"כ ינון אזולאי: משפחות מחבלים יקבלו דירות - לומדי תורה לא

יו"ר סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי, תקף הערב (שני) בכנסת את חברי הקואליציה המתנגדים לקידום חוק הגיוס.

הוא האשים אותם באחריות לשלילת הזכאות של משפחות אברכים ולומדי תורה מהשתתפות בתוכנית "דירה בהנחה" ואף טען שמדובר במהלך שמעניק יתרון למשפחות מחבלים, כלשונו.

אזולאי בחר לנקוב בשמותיהם של הדמויות המרכזיות בקואליציה שלקחו חלק בגיבוש המדיניות או סירבו להתגמש מול הדרישות החרדיות. "משפחות המחבלים מודות ביום הזה ליועמשי"ת, לחברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז, אופיר סופר ולשרן השכל. בזכותם הם יקבלו 'דירה בהנחה', אבל לומדי התורה לא. אותם חברי כנסת שקוראים לעצמם 'ימין', חברו ליועמשי"ת המודחת, ובמו ידם מגדילים את הסיכויים של מחבלים לזכות ב'דירה בהנחה' על ידי כך שמדירים את לומדי התורה מלהשתתף בהגרלות".

הוא חתם את דבריו בטון לוחמני ומצוטט מן המקורות, תוך שהוא מבהיר כי הלחץ הכלכלי לא ישבור את עולם הישיבות: "לא יאומן! במדינת היהודים, במקום לחזק את מי שמקדישים את חייהם ללימוד התורה ולזהותה היהודית של המדינה - מחזקים את המחבלים. לא יעזור לכם, אנחנו לא ניכנע. 'כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ'. לומדי התורה ישבו וילמדו. כי אותם לא מעניין כסף".