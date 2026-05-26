ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, שוחח אמש (שני) עם נשיא המדינה יצחק הרצוג על שורה של נושאים מדיניים, לצד תופעת האנטישמיות ההולכת ומחריפה במדינה.

על פי ההודעה הקנדית, קרני אמר כי היחס המחפיר כלפי אזרחים, ובהם אזרחים קנדים, על סיפון המשט שעשה דרכו לעזה היה "בלתי מתקבל על הדעת", וקרא לפתוח בחקירה עצמאית.

קרני גינה בחריפות את דבריו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בנוגע למעצר משתתפי המשט, והדגיש כי יש לשמור על הגנה על כל האזרחים ועל כבוד האדם בכל מקום ובכל עת.

בהקשר המדיני ציין קרני את תמיכתה הבלתי מעורערת של קנדה בפתרון מוסכם של שתי מדינות - מדינה פלסטינית עצמאית, בת-קיימא וריבונית, שתתקיים לצד מדינת ישראל בשלום ובביטחון.

הוא הביע את תמיכתה של קנדה בביטחונה של ישראל ובזכותה להגנה עצמית בהתאם למשפט הבינלאומי, ולצד זאת הדגיש את החובה להגן על אזרחים ועל תשתיות אזרחיות ותשתיות אנרגיה.

ראש ממשלת קנדה טען כי "המצב ההומניטרי ברצועת עזה עדיין קטסטרופלי", וקרא לאפשר העברת סיוע הומניטרי ללא מגבלות.

בהתייחסו ליו"ש, ראש ממשלת קנדה גינה את מה שכינה "ההתרחבות הבלתי חוקית של ההתנחלויות הישראליות, אלימות המתנחלים בגדה המערבית והפגיעה באזרחים פלסטינים".

בהודעה צוין עוד כי שני המנהיגים דנו בהתפרצות המחודשת של האנטישמיות ברחבי העולם, ובהקשר זה קרני פירט את פעולות קנדה באמצעות חקיקה ומימון לביטחון הקהילה היהודית, כדי להיאבק בשנאה ובאנטישמיות במלוא עוצמת החוק ולהגן על הקהילות היהודיות.

במקביל, שרת החוץ הקנדית, אניטה אנאנד, שוחחה עם שר החוץ גדעון סער. השניים דנו בתופעת האנטישמיות ובמאמציה של קנדה להגן על הקהילה היהודית מפני ביטויי שנאה ואלימות.