ראש השב"כ, דוד זיני, שביקר לאחרונה באיחוד האמירויות, נפגש במהלך שהותו שם עם בכיר פת"ח לשעבר מוחמד דחלאן, כך דווח הבוקר (שלישי) בכאן חדשות ברשת ב'.

על פי הדיווח, המפגש הרגיש, מאותת על האצת המגעים מאחורי הקלעים בין מערכת הביטחון הישראלית לבין גורמים מתונים בעולם הערבי בנוגע לתוכניות היום שאחרי המלחמה בעזה.

משירות הביטחון הכללי נמסר בתגובה רשמית ומצומצמת לדיווח: "איננו מתייחסים ללוחות הזמנים של ראש השירות".

דחלאן, כיהן בעבר כראש הביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית ברצועת עזה, ונחשב ליריב מר של ארגון הטרור חמאס - שגירש אותו ואת אנשיו מהרצועה בהפיכה האלימה בשנת 2007.

לאחר סכסוך קשה גם עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, גורש דחלאן משורות תנועת פת"ח ויצא לגלות ממושכת באבו דאבי. במהלך השנים הפך ליועץ קרוב ומשפיע ביותר של נשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד, וממקום מושבו הוא מנהל רשת ענפה של קשרים פוליטיים.

ביולי 2024 דיווח העיתון האמריקני "וול סטריט ג'ורנל" כי גורמים רשמיים בארצות הברית, בישראל ובמדינות ערב סימנו את דחלאן כמועמד המוביל והמוסכם ביותר לקבל לידיו את השליטה האזרחית והביטחונית ברצועת עזה ביום שאחרי מיטוט שלטון חמאס, בעיקר בשל יכולתו המוכחת לנהל כוחות ביטחון חמושים והגיבוי הכלכלי המאסיבי שהוא צפוי לקבל ממדינות המפרץ.

למרות הדיווחים החוזרים על היותו הפתרון המועדף על המערב, דחלאן עצמו מקפיד לשמור על עמימות דיפלומטית ולהרחיק את עצמו בפומבי מכל הצהרה שתציג אותו כמי שמגיע לעזה בזכות ניצחון ישראל על חמאס.

יחד עם זאת, גורמי מודיעין באזור מעריכים כי פגישתו הנוכחית עם ראש השב"כ דוד זיני מוכיחה כי חרף ההצהרות הפומביות, דחלאן נותר שחקן מפתח בציר האמריקני-אמירתי-ישראלי.

בתנועת הריבונות הגיבו לפגישה ואמרו כי "הדיווחים על פגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבין מוחמד דחלאן צריכים להדאיג כל אזרח ציוני במדינת ישראל. אם הידיעות נכונות, משמעות הדבר היא שגם אחרי טבח ה-7 באוקטובר עדיין יש מי שמנסים לבחון דרכים להחזיר בדלת האחורית את רעיון הישות הפלסטינית ולהמשיך את אותה תפיסה מסוכנת של אוסלו. אי אפשר מצד אחד לדבר על חיזוק ההתיישבות, ומצד שני לבחון מהלכים שיחזירו שליטה כלשהי לגורמים פלשתיניים בעזה או ביהודה ושומרון. ההיסטוריה כבר הוכיחה פעם אחר פעם: בלי ריבונות ישראלית מלאה, כל הישג התיישבותי הוא זמני ועלול להפוך הפיך תחת לחצים מדיניים ובינלאומיים".

"הציבור הלאומי לא מוכן לחזור לאשליות הישנות של 'פתרונות מדיניים' 'וגורמים מתונים'. דחלאן אינו הפתרון, בדיוק כפי שאוסלו לא היה הפתרון. אחרי המחיר הכבד ששילמה מדינת ישראל, אסור לחזור שוב לאותה קונספציה מסוכנת. דווקא עכשיו זה הזמן להכרעה ציונית אמיתית - פירוק מוחלט של תפיסת אוסלו והחלת ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון", לשון תגובת התנועה.