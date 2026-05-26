רייצ'ל גולדברג-פולין, אימו של הירש ז"ל שנחטף לעזה ונרצח בשבי חמאס, שיתפה לרגל יציאת ספרה "כשנראה אותך שוב" במפגש מטלטל שהיה לה עם שורד השבי אור לוי.

"אור רק השתחרר כשהוא ביקש לדבר איתנו. הוא בדיוק גילה שאשתו נרצחה ובדיוק התאחד מחדש עם בנו, אבל הוא פינה את הזמן כדי לבקש לדבר בנפרד עם כל אחת מהמשפחות שאת יקיריהן פגש בשבי. הפגישה איתנו ארכה כמה שעות ובסופה הוא אמר לי: 'והירש שמע את קולך'", משחזרת גולדברג-פולין בראיון לחדשות 12.

היא ממשיכה "אני זוכרת שהרגשתי מעין זרם עד לקרסוליים שלי. שאלתי אותו: 'מה? הוא שמע מה?', ואור השיב: 'הוא שמע אותך מדברת על הפגישה עם מזכיר המדינה האמריקני'. שאלתי אם הוא שמע על כך שנפגשתי איתו, ואור תיקן: 'לא, הוא שמע אותך אומרת שנפגשת איתו'".

לדבריה "זה טלטל אותי עמוקות. לדעת שבזמן שהוא הורעב, עונה, וסבל מכאבים בלי היד הדומיננטית שלו ובתנאים מזוויעים - הוא שמע את הקול שלי.הוא ידע שאני וג'ון מנסים, שהגענו עד קצה העולם. זה חיזק אותו וזה בהחלט חיזק אותי, אפילו שהוא כבר היה מת מעל 120 ימים בשלב הזה. זה נתן לי תחושה חדשה של אישור, שהייתה בינינו תקשורת שלא הייתה ידועה".

"אני אזכור את הרגע הזה למשך כל חיי, זו הייתה נקודת מפנה בגלל שהוא ממש החייה את הנשמה שלי", הוסיפה.

היא ציינה שהכאב על האובדן לא מתקהה - אבל השיח על בנה מסייע לה. "אני יודעת שהכאב תמיד יישאר שם. הילד שלנו איננו. ככל שהזמן עובר, אנחנו מתגעגעים אליו יותר. אני באמת מקווה שאתחזק, אבל אני לא חושבת שהגעגוע, הכמיהה וההשתוקקות הולכים לדעוך - והם גם לא צריכים לדעוך. אני גאה בכך שאני מתגעגעת לבן שלי, ותמיד אתגעגע אליו. אני מאושרת שאהבתי אותו כל כך, שהאהבה המשיכה לגדול בפראות כמו פרחי בר. האהבה שלי אליו יותר חזקה עכשיו ממה שהייתה אתמול, או לפני חודשיים, או לפני שנתיים. היא גדולה יותר".