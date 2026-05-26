ארגון הטרור חיזבאללה החל לאמץ בשבועות האחרונים אסטרטגיה מבצעית חדשה והתקפית במיוחד המוגדרת כ"ציד מפקדים" בצה"ל, הפועלים בדרום לבנון ובקו הגבול - כך עולה מנתונים מקיפים של מכון "עמית" למחקר ומודיעין.

לפי המסמך, הארגון מנהל מעקב טכנולוגי ואנושי צמוד אחר תנועותיהם של קצינים ישראלים בכירים בשטח, במטרה לערוף את שרשרת הפיקוד, השליטה וההגנה של צה"ל באמצעות שילוב קטלני של כטב"מים, רחפני נפץ מתאבדים וארטילריה.

במסגרת האסטרטגיה החדשה, חיזבאללה מנסה לשבש לחלוטין את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס קיצוני על מערכות ההגנה האווירית של צה"ל. הדוח חושף כי לאחרונה בוצעו ניסיונות תקיפה ממוקדים נגד רכבו הרשמי של מפקד חטיבה 300 ונגד משגרים של מערכת "כיפת ברזל".

בשבוע האחרון בלבד פרסם חיזבאללה לא פחות מ-136 הודעות קבלת אחריות על תקיפות, כאשר 48 מתוכן בוצעו באמצעות רחפני נפץ - רובם כוונו נגד ריכוזי כוחות בדרום לבנון וביישובי קו העימות.

האסטרטגיה החדשה של הארגון כבר גבתה מחיר בשטח. בשבוע שעבר נפצע באורח קשה מפקד חטיבה 401, אלוף-משנה מאיר בידרמן, לאחר שנפגע ישירות מרחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. באותו אירוע נפצעו גם סגן אלוף במילואים מאוגדה 162 וחייל נוסף.

בנוסף, בשבוע האחרון החל חיזבאללה להפעיל "להקות רחפנים מתאבדים" רב-כיווניות. מדובר בשיגור סימולטני של מספר רחפנים מכיוונים שונים שנועד להציף את מערכות הגילוי של חיל האוויר, להרחיב את טווחי החדירה ולהבטיח פגיעה במטרה.

בכאן חדשות פורסם אמש כי חיזבאללה גם החל להשתמש ברחפני נפץ גם בשעות החשכה - באמצעות מצלמות תרמיות מיוחדות שהורכבו עליהם. במוצאי השבת האחרונה, באזור הכפר ראס אל-ביאדה, נפצעו שני לוחמי צה"ל מתקיפת רחפן לילי כזה. עד כה, התאימו בצה"ל את עיקר פעילות הבכירים לשעות הלילה מתוך הנחה שחיזבאללה פועל ביום בלבד, אך בארגון סגרו את הפער הטכנולוגי במהירות.