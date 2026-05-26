זירת האירוע בעפולה צילום: דוברות מד"א

גבר כבן 30 נפצע הבוקר (שלישי) באורח אנוש בפיצוץ רכב ברחוב הברוש בעפולה. צוות מד"א שהוזעק למקום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים העמק בעיר שם, לאחר מאמצים רבים של הרופאים, הוא נפטר מפצעיו.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירה ומעריכה כי הרקע לאירוע - פלילי.

חובש רפואת חירום במד"א אברומי ויזל, סיפר: "קיבלנו דיווח על פיצוץ רכב, הגענו למקום בכוחות גדולים של מד"א, ראינו את הרכב עולה באש ורסיסים מפוזרים ברחוב. גבר כבן 30 שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית.

התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש תוך כדי פעולות החייאה".