אבי מעוז תוקף: "חיילינו הפכו לברווזים במטווח"

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, נשא במליאת הכנסת נאום חריף במיוחד נגד מדיניות הממשלה והדרג הביטחוני, מול איום הכטב"מים והטרור בגבול הצפון, וטען כי ישראל חוזרת בדיוק לאותן קונספציות שהובילו למחדל שמחת תורה.

בדבריו תיאר ח"כ מעוז את המציאות הקשה של שגרת החירום בצפון הארץ, הכוללת אזעקות בלתי פוסקות, חדירות כטב"מים, ילדים שמסתתרים ללא מרחבים מוגנים ו"הותר לפרסום" שהופכים לדבר שבשגרה. "פשוט לא להאמין איך חזרנו אחורה בזמן", אמר.

"ממש כמו שהתרגלנו במשך שנים לירי לעוטף עזה ולניסיונות הפיגועים ביהודה ושומרון, כך עכשיו המציאות הבלתי נסבלת בצפון הופכת לשגרה ארורה".

ח"כ מעוז מתח ביקורת חריפה על העיסוק בפתרונות טכניים להתמודדות עם איום הרחפנים, דוגמת פריסת רשתות או איומים ב"גביית תג מחיר" מחיזבאללה, וטען כי מדובר בשיח ה-6 באוקטובר.

הוא טען כי ישראל כבר הוכיחה את עוצמתה מול חיזבאללה כאשר "ריסקה וחיסלה את כל שדרת הפיקוד שלו ואלפים רבים ממחבליו", אך הזהיר כי כל עוד הארגון ממשיך להחזיק ביכולת לפגוע בישראל, ההרתעה לא הושבה באמת. "כשיש לך אויב ששואף להשמיד אותך, אתה לא מסתפק בפגיעה נקודתית ביכולות שלו ולא באיומים. אתה פועל ללא הפסקה כדי להשמיד ולכלות אותו מעל פני האדמה", אמר.

בהמשך פנה ח"כ מעוז ישירות לראש הממשלה והזכיר אמירה בעבר שלו, שלפיה תפקידו של ראש ממשלה בישראל הוא לדעת לומר "לא" גם לנשיא האמריקאי בעת הצורך. "אדוני ראש הממשלה, אם לא עכשיו - אימתי?", תהה. "עד מתי חיילינו ימשיכו להיות כברווזים במטווח? עד מתי ילדי הצפון יהיו בני ערובה בידי הארורים הללו מהחיזבאללה? עם כל הכבוד לידידות עם הנשיא טראמפ ולמחויבות כלפיו, המחויבות שלנו לתושבי הצפון ולילדיהם גדולה הרבה יותר".