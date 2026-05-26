עשרות מנהיגי קהילות יהודיות מכל רחבי היבשת שיגרו היום (שלישי) פנייה דחופה וחסרת תקדים למנהיגי המדינות, למוסדות האיחוד האירופי ולממשלת בלגיה, בדרישה לבלום לאלתר ניסיון משפטי להוצאת ברית המילה מחוץ לחוק במדינה.

המכתב, שנפתח במילים הסוערות "עצרו את הטירוף הזה והגנו על חופש הדת שלנו", מסמן את אחת מנקודות החיכוך הקשות ביותר בשנים האחרונות סביב חופש הפולחן היהודי על אדמת אירופה.

מאחורי המאבק הציבורי עומד יו"ר איגוד הארגונים היהודיים באירופה (EJA), שמושבו בבריסל, הרב מנחם מרגולין, יחד עם נשיאי הקהילות היהודיות הגדולות והמשפיעות ביותר ביבשת, ובהן פריז, מילאנו, מדריד, ברצלונה, פורטו ואמסטרדם.

המנהיגים החליטו לפעול, בעקבות כוונתה המוצהרת של הפרקליטות הציבורית בעיר אנטוורפן המאכלסת קהילה יהודית חרדית ענפה, להגיש כתב אישום פלילי חמור נגד שני מוהלים מנוסים שעברו הכשרה דתית מקיפה, בטענה כי אינם מחזיקים ברישיון רפואה אזרחי. משמעות המהלך, אם יתקבל בבית המשפט, היא הפיכת עצם קיום מצוות ברית המילה המסורתית לפשע פלילי בבלגיה.

במכתבם התקיף, מנהיגי הקהילות לא חסכו במילים קשות והגדירו את הצעד המשפטי כרדיפה ממוקדת. "אנו מזועזעים מכך שהפרקליטות באנטוורפן בוחרת להוציא מן החוק את מעשה ברית המילה. במדינות רבות כמו צרפת, הולנד וגרמניה נמצא פתרון חוקי המאזן בין חופש הדת לחוקי המדינה. סירובן המוחלט של הרשויות בבלגיה לחפש פתרון מוסכם מוכיח כי הליך זה נושא אופי אנטישמי מובהק, המזכיר צעדים שננקטו באירופה נגד פרקטיקות יהודיות בשנות ה-30, לפני מלחמת העולם השנייה".

המנהיגים אף הטיחו ביקורת קשה על מוסר כפול של מערכת אכיפת החוק הבלגית. "העובדה שאותה פרקליטות סגרה לעיתים קרובות מדי תיקים ברורים של אנטישמיות ואלימות נגד יהודים, אך בוחרת כעת לפעול בעוצמה נגד עצם החיים היהודיים, רק מחזקת קביעה זו. חופש הדת הוא זכות יסוד, וההחלטה הזו הופכת את יהודי בלגיה לאזרחים סוג ב'. כל דברי הפוליטיקאים על חשיבות החיים היהודיים אינם שווים דבר אם הם לא יפעלו מיידית. ברית מילה אינה פשע".

במכתב צוין כי מחקרים רפואיים בינלאומיים שנערכו לאורך עשרות שנים הוכיחו כי ברית מילה המבוצעת כהלכה אינה מזיקה לתינוקות, ואף נושאת בחובה יתרונות בריאותיים מוכחים - עובדה הגורמת למיליוני בני אדם ברחבי העולם למול את ילדיהם גם ללא קשר לאמונה דתית. הקהילות הבהירו כי יילחמו בגזירה בכל הכלים המשפטיים והבינלאומיים העומדים לרשותן.