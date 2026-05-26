צה"ל החל לגייס כוחות מילואים במטרה להגביר את הפעילות מעבר לקו הפסקת האש בלבנון וחיילים ששוחררו בימים האחרונים גויסו מחדש בצו 8.

בימים האחרונים התנהלו דיונים ביטחוניים באשר להרחבת הפעולה בלבנון - למרות ההסתייגות האמריקנית. הרמטכ"ל אף התבטא בנושא בקבינט ורמז כי צה"ל זקוק למרחב תמרון גדול יותר. בצבא טענו כי בשטח שורר תסכול מכך שהחיילים מתמודדים עם איומים רבים אך לא יכולים לפעול באופן עצים יותר נגד חיזבאללה.

הרמטכ"ל אמר בדיון ביטחוני מצומצם השבוע כי "יש לתקוף בניינים בביירות בתגובה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה".

לאחרונה הודיע משרד החוץ האמריקני כי הפסקת האש בין ישראל ולבנון תוארך ב-45 ימים, זאת כדי "לאפשר התקדמות נוספת במשא ומתן".

נתניהו: לא מורידים את הרגל מהדוושה, נפתור את איום הרחפנים

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אמש סרטון ובו התייחס להמשך המערכה נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

"אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הדגיש נתניהו.

הוא הוסיף "נכון, הם יורים עלינו רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. אנחנו צריכים להגביר את המכות והעוצמה. נכה אותם שוק על ירך".