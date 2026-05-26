מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, ערך בתחילת השבוע סבב פגישות וסיורים מקיף ברשויות המקומיות בקו העימות בצפון הארץ.

הביקור, שנערך יחד עם ראשי הרשויות, גורמי החירום ומפקדי החטיבות המרחביות, נועד לעמוד מקרוב על האתגרים המבצעיים והאזרחיים הנערמים בפני התושבים, ולחזק את מוכנות העורף לקראת אפשרות של הרחבת הלחימה.

במהלך הביקור, סייר האלוף קלפר במועצה האזורית גליל עליון, במועצה האזורית מבואות החרמון ובעיריית קריית שמונה. מעבר למפגשים הרשמיים עם הנהגות הרשויות וקיום הערכות מצב ממוקדות, מפקד הפיקוד קיים פגישה רגישה וחשובה עם הנהגת ההורים בקריית שמונה, במטרה להקשיב מקרוב לחששותיהם בנוגע למיגון מוסדות החינוך, שגרת החיים המתוחה וביטחון הילדים תחת איום הרחפנים והרקטות.

"הקשר הרציף עם הרשויות המקומיות והעבודה המשותפת שלנו הם מרכיב מרכזי ביכולת שלנו לחזק את ביטחון התושבים ולתת את המענה המדויק ביותר לאזרח", הצהיר האלוף קלפר. "האחריות האישית, החוסן האזרחי וההישמעות להנחיות מצילות החיים הם חלק משמעותי ביכולת שלנו להמשיך לשמור על שגרה מוגנת לצד האתגרים הביטחוניים".

הוא התייחס גם לאופי הלחימה הדינמי מול חיזבאללה, הדורש מהפיקוד גמישות רבה: "אנחנו פועלים במציאות מבצעית מורכבת ומשתנה, שמחייבת אותנו ללמוד, להשתפר ולהתאים את עצמנו כל הזמן. פיקוד העורף ממשיך לפעול סביב השעון מתוך מטרה אחת עליונה שמנחה אותנו - הצלת חיים".