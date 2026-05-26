ארגון "חוננו" הגיש תלונה דחופה למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בדרישה לפתוח בחקירה פלילית מיידית ולהעמיד לדין שוטר מתחנת חדרה. לפי התלונה, השוטר תקף באכזריות והכה באמצעות מקל מטאטא פעיל ימין שהיה אזוק בידיו מאחורי גבו, ואף הטיח חפץ קהה בראשו.

בארגון דורשים מהמדינה לתפוס באופן דחוף את מצלמות האבטחה של התחנה כדי למנוע את טיוח האירוע.

מדובר במקרה שהתרחש לפני כשבועיים, כאשר המתלונן הגיע לתחנת המשטרה בחדרה כדי לחתום על התייצבות כנדרש בצו מעצר בית מנהלי שהוטל עליו על ידי אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט.

לפי מכתבו של עו"ד אלעדי ויזל המייצג את הצעיר, בעיצומו של ההליך הביורוקרטי התפתח ויכוח מילולי בין המתיישב לבין שוטר בתחנה, לאחר שהמתיישב העיר לו על התנהלותו. בתגובה, כך נטען, הורה השוטר לבטל את אישור ההתייצבות. כשהצעיר שלף את מכשיר הטלפון שלו כדי לתעד את המתרחש, הוא נדחף אל מחוץ לתחנה.

לפי תיאור המקרה, כשפעיל הימין ביקש לשוב פנימה כדי למחות על האלימות, הכריז השוטר על מעצרו, הפיל אותו באגרסיביות לרצפה ואזק אותו בידיו מאחורי גבו בסמוך לעמדת היומן, תוך ששוטרים אחרים מונעים מאחיו לתעד את המתרחש.

חלקו החמור ביותר של האירוע, לפי התלונה, התרחש מיד לאחר מכן במסדרון פנימי ומבודד בתחנה. "שם במסדרון, כשהמתלונן כבול באזיקים ואינו מסוגל להתגונן, המשיך השוטר להכותו בברוטאליות בפניו במכות אגרוף ובסטירות, ומשך בפאותיו בכוח כדי להשפילו. בהמשך, נטל חפץ קהה והטיח אותו בעוצמה בראשו של המתלונן האזוק, תוך שהוא צועק לעברו: 'אני אחנך אותך'. מיד לאחר מכן דרך עליו, הושיב אותו על ברכיו, והחל להכותו באכזריות רבה באמצעות מקל מטאטא. מסכת אלימות זו נמשכה דקות מספר, עד אשר הגיע קצין משטרה למקום, נחשף למתרחש והורה לו לחדול לאלתר".

עו"ד ויזל מציין כי הצעיר נעצר בתחילה בחשד להפרעה לשוטר במילוי תפקידו, אולם בדיעבד - ולאחר שכבר נחקר - הוסיפו השוטרים לחובתו גם חשד לעבירת איומים. בארגון טוענים כי מדובר בניסיון "לתפור" עילת מעצר משנית כדי להצדיק בדיעבד את הפעלת הכוח הקיצונית. הצעיר הובא למחרת לדיון בבית המשפט, שם שחרר אותו השופט באופן מיידי תוך שהוא מותח ביקורת נוקבת על התנהלות המשטרה בתיק.

"מה שהתרחש בתחנת חדרה הוא חציית כל קו אדום. לא יעלה על הדעת ששוטר בישראל ינצל את כותלי תחנת המשטרה כדי לפרוק זעם על אדם כבול וחסר ישע, וכל זאת רק בשל פגיעה באגו שלו. העובדה שהמשטרה בחרה להוסיף בדיעבד עילת מעצר חדשה כנגד הקורבן מעידה על ניסיון טיוח מביש. אנו מצפים ממח"ש לא להחריש, לתפוס לאלתר את התיעודים המפלילים ולמצות את הדין עם השוטר עד תום", ציין עורך הדין.