פרקליטות המדינה הודיעה לבאי-כוחו של ראש הסגל של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי בעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט.

ההעמדה לדין תתבצע בכפוף לשימוע שייערך בקרוב לברוורמן.

על-פי החשד, על רקע מילוי תפקידו נודע לברוורמן באוקטובר 2024 כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין מסירת ידיעה מודיעינית גולמית, שסווגה כידיעה סודית ביותר לשותפי סוד בלבד והושגה באמצעות אמצעי מודיעיני מסווג. הידיעה הועברה לעיתון "בילד" הגרמני, שם פורסם חלק משמעותי מתוכה וציטוטים חלקיים מתוכנה.

סמוך לזמן בו נודע לברוורמן על החקירה, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, ששימש כיועץ תקשורת לראש הממשלה, להיפגש עימו בדחיפות בבסיס הקריה בת"א. השניים נפגשו באישון לילה ברכבו של פלדשטיין בחניון הקריה. ברוורמן הקריא לפלדשטיין מספר שמות שהיו כתובים על דף, ובהם שמו של הנגד ארי רוזנפלד, ושאל אותו אם הוא מכיר מי מהשמות. עוד אמר לו שמתקיימת חקירה, ושאל אותו: "זה קשור אליך? זה קשור אלינו? כי אם כן אני יכול לכבות את זה". פלדשטיין השיב בשלילה והשניים נפרדו.

לימים הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של פלדשטיין ורוזנפלד והוגש נגדם כתב אישום חמור, המייחס לרוזנפלד את מסירת הידיעה הסודית לפלדשטיין ולאחרון את העברתה לפרסום בעיתון ה"בילד" יחד עם אחרים.