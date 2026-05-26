על אתגר רחפני הנפץ המעסיק את המערכת הביטחונית כולה, שוחחנו עם אל"מ במיל' חזי נחמה, בין תפקידיו בעבר מח"ט אלכסנדורני, מח"ט מנשה, סמח"ט גבעתי.

את דבריו פותח נחמה בדברי תנחומים למשפחות ששכלו את יקיריהן במתקפות רחפני הנפץ, ולאחר מכן מציין כי מדובר ב"איום טקטי בעייתי מאוד אבל לא איום אסטרטגי שובר שוויון. אלו לא הסאגרים במלחמת יום כיפור. מדובר באיום דומה לרובה, רימון או טיל נ.ט. שפוגע פגיעות חמורות.

האם אנו מכניסים את עצמנו לבהלה כאשר אנחנו ממקדים את כלל מערכות הביטחון במאמצי פיתוח המענה לרחפנים הללו? "החל ממלחמת יום כיפור יש בארץ גופים שמנסים לצייר אותנו כנחשלים וכלא מצליחים ושאין סיכוי. כעת הם רוכבים על איום הרחפנים ככזה שאין לו מענה ושלא התכוננו אליו, ולכן צריך ללכת להפסקת אש וכו'. מדובר באיום חדש יחסית שעדיין לא מצאנו לו פתרון ונכון לשאול אם עשינו מספיק כדי למצוא פתרון, אבל אנחנו נמצא לו פתרון, וגם אם לא הוא לא אסטרטגי, אלא איום שאפשר לחיות אתו. התחושה הקשה הנובעת מכך שבמקביל צה"ל לא מגיע להישגים נוספים, הוא דורך במקום, ולכן כל מחיר שאנחנו משלמים מועצם".

נחמה סבור כי בעת הזו "אנחנו צריכים להראות איך ניתן להגיע להכרעה אסטרטגית בלבנון, וזה לא מספיק מדובר. במקום לעסוק באיום הטקטי של הרחפנים, צריך לעסוק בהכרעת המערכה. אני מבין את האילוצים מול ארה"ב והמו"מ עם איראן. אני מבין שייקח עוד זמן עד לפתרון הדרוש, אבל הפתרון צריך להיות התייצבות על קו הליטני והעברת המשקל לממשלת לבנון. צריך להפסיק להתנהל מול חיזבאללה אלא להתנהל מול ממשלת לבנון. מדובר במדינה ריבונית שצריכה לספק את הסחורה וכל עוד זה לא קורה אנחנו נשארים בדרום לבנון. כשהם יחליטו שהם מטפלים בחיזבאללה נהיה מוכנים לדון בנסיגות ותיקוני גבול. כל עוד זה לא קורה אנחנו נשארים לפחות עד הליטני".

עוד שאלנו את נחמה אם האמירה לפיה אין לישראל מענה לרחפנים גורמת לכך שכל גוף טרוריסטי ביהודה ושומרון עוסק כעת ברכישת רחפנים במגמה להביא את האיום למרכז הארץ, ומכאן עולה השאלה אם איום כזה באזור המרכז לא הופך לאסטרטגי.

נחמה מביע ביטחון שהפתרון לאיום הזה, או לפחות למרביתו, יימצא כפי שהיה בעבר מול איומים אחרים, גם אם לא באופן מלא. בדבריו הוא מציין כי גם הברחה של טיל RPG ליהודה ושומרון וירי שלו לעבר רכב של חיילי צה"ל יביא לתוצאה קשה וידועה מראש, "אבל בסך הכל הצבא והשב"כ מצליחים לאורך זמן לשמור עלינו מהאיומים החמורים יותר. אמנם צריך לאסוף גם את הנשקים הקטנים יותר מערביי הארץ כולה וזה לוקח זמן יותר ממה שצריך, אבל בואו ניזכר במעבדות הנפץ שלפני חומת מגן, באוטובוסים והמסעדות שהתפוצצו... הרגשנו חסרי אונים ובמקום לתקוף הוספנו רק מגננות ושומרים, וכשיצאנו לחומת מגן בתנופה חיסלנו את התופעה לגמרי, ומאז ועד היום לא התפוצץ מחבל באוטובוס, מסעדה או קניון בזכות העבודה ההתקפית".

גם במקרה הרחפנים הוא משוכנע שהמענה הטכנולוגי בוא יבוא, גם אם לא בשלמותו, אך המענה האמיתי יבוא בהכרעה ובפעילות מודיעינית שתמשיך למנוע מנשק שכזה להגיע ליהודה ושומרון, כמו גם מול ההברחות בגבול מצרים.

לשאלתנו אם די בישיבה של צה"ל על הליטני ואין צורך להתמקם בזהראני הצפוני יותר, משיב אל"מ נחמה ואומר כי "אם נצטרך אפשר להגיע גם לזהראני. הליטני מייצר רצועת ביטחון מספיק גדולה של כ-27 קילומטרים שאמורים לתת מענה לאיום פשיטה ולאיום נ.ט., אבל עיקר הסיפור הוא פינוי 700-800 אלף תושבים שיעים שילחצו על ממשלת לבנון שתביא את ההישגים המתבקשים".