סרן במילואים, הרב יהודה ויצמן, בן 34, חסיד גור, לוחם ורב בחטיבת חשמונאים, מספר על הדרך שעשה מהכולל ועד לשירות צבאי מלא, זאת ברקע התמונה שצולמה השבוע וריגשה את הרשת.

ויצמן, אב לשלושה ילדים, גדל בירושלים ולמד בישיבות ובכולל, והתגייס בשנת 2018 לשירות צבאי מלא. בראיון ל"ידיעות אחרונות" הוא מסביר כי הרגיש צורך להיות מחובר לכלל ישראל, ומציין כי "בצה"ל יש אחדות מיוחדת - אין מעמדות, אין פוליטיקה, זה מקום נקי שמחבר בין חלקי העם ואפשר להיות מחובר בו לכלל ישראל, לקדש שם שמיים ולגעת בלבבות".

בבוקר שמחת תורה הגיע ויצמן לעוטף עזה, ולאחר מכן שובץ לטיפול בחללים במחנה שורה. הוא מתאר כי חווה שם ימים עמוסים רגשית, וכי ראה מה קורה לעם שלא עומד על המשמרת שלו.

בהמשך שירת בתפקידים שונים, בהם רב גדוד בחטיבות שנלחמו בין השאר ברצועת עזה ובלבנון, וכן בתפקיד מטה נוסף.

למרות תפקידיו המשמעותיים במלחמה, הרגיש ויצמן לדבריו כמו מעודד ולא כמו שחקן. עם הקמת חטיבת החשמונאים, כאשר איפשרו לגייס אליה לוחמים במילואים, הוא בחר להוריד את הדרגות ולבצע טירונות קרבית מההתחלה, "הורדתי את הדרגות ועשיתי טירונות קרבית מההתחלה. אני סרן והקצין שלי בהכשרה היה סג"מ. אבל זה היה שווה הכול: עכשיו אני כבר לא מעודד - אני לוחם, שחקן מהמגרש".

לצד פעילותו כלוחם, דואג הרב ויצמן לגיוס תרומות ליחידות שונות ומספר על התגייסות נרחבת של הציבור החרדי מאז 7 באוקטובר, "הבאתי תרומה לצה"ל אפילו מחסידי סאטמר האנטי-ציונים מארצות הברית, שתרמו ציוד מבצעי בשווי עשרות אלפי שקלים".

לסיום הוא מציין כמודל לחיקוי את הרב אבי גולדברג שנפל בלבנון, אשר שילב בין תפקיד הרב ללוחם שחתר למגע, "רציתי להיות כמוהו: רב שלא רק אחראי על כשרות, אלא מוביל ונמצא בשטח. זו גאווה ללכת בדרכו".