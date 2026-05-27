עו"ד נילי נאהורי, יו"ר עמותת 'ISRAEL IS FOR EVER' קיבלה מכתב ממפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ובו צו הרחקה משטח הר הבית למשך חודשיים, וזאת בעקבות הנפת דגל ישראל ביום ירושלים במתחם ההר, פעולה שמי שעשה אותה גם הוא השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

נאהורי מספרת כי צו ההרחקה שקיבלה אינו הראשון, ולמעשה היא מקבלת מזה שנים צווים חוזרים שכאלה, אך ממשיכה לעלות להר. בדבריה היא מציינת כי אחת ממטרות העמותה שהיא עומדת בראשה היא בדיוק העניין הזה, קידום גישה חופשית ליהודים בהר הבית. העלייה להר, היא אומרת, לא אמורה להיות כרוכה במאבק כלשהו, אלא צעד פשוט וטבעי עבור יהודים.

"לפני שש שנים עלינו עם שירת התקווה. בפעם הראשונה הייתה מהומה גדולה, אבל מאז זה כבר אפשרי. אני מקווה שכך יהיה גם עם דגל ישראל שאותו התחלנו להניף לפני ארבע שנים", אומרת נאהורי, "אי אפשר לטעון שהר הבית בידינו בלי שנוכל להניף את הסמל הלאומי".

"זה דוחף את נבחרי הציבור כי הפעם מאוד שמחתי לראות את השר בן גביר שמניף את דגל ישראל", היא אומרת ואכן באותו יום ממש, יום ירושלים, הניף גם השר דגל בהר, ועל הפער ביחס שבין המקרים, כאשר מדובר באזרחית לעומת מקרה בו מדובר בשר, היא אומרת: "זה דבר שאני לא מבינה. פניתי לשר בן גביר בשאלה הזו כדי להבין מדוע המשטרה שתחת פיקודו עיכבה אותי והטילה עליי את צו ההרחקה. עוד לא קיבלתי תשובה. אני מקווה לקבל תשובה".

"אני מאוד מאמינה בכוחו של העם. כשאנחנו רוצים משהו העם מוכיח שהוא רוצה ואז נבחרי הציבור עוקבים ומתחיל תהליך. זה התחיל בשירת התקווה וימשיך עם הנפת הדגל".

לשאלתנו אם כאשר היא הורדה מההר מישהו מקציני המשטרה הסביר לה את ההחלטה, אומרת עו"ד נאהורי כי החוק אינו אוסר הנפת דגל ישראל בהר הבית, ומשום כך המשטרה משתמשת בטיעון של הפרת הסדר הציבורי. במקרה זה השימוש בטיעון הזה מעט תמוה שכן ההר פונה ממוסלמים במהלך כל יום ירושלים, כך שלא ברור איזה סדר הופר בהנפת דגל ישראל במתחם.

עוד שאלנו את נאהורי אם יתכן וקיים הסכם מתחת לשולחן ולפיו המוסלמים יתפנו מהר הבית ביום ירושלים והמשטרה בתמורה תדאג שלא ייעשה שימוש בסמלים לאומיים של ישראל, היא משיבה ומזכירה: "ירושלים היא שלנו ומי ששולט בהר שולט בירושלים, ומי ששולט בירושלים שולט בארץ כולה, כמו שאמר אורי צבי גרינברג. לכן, למרות כל ההסכמים שיש, אנחנו חייבים להראות לאויבים שלנו שחזרנו לנצח לבירתנו ולהר הבית, שהוא המקום הקדוש ביותר, שם הוקמו בתי המקדש ושם יוקם בית המקדש השלישי. אם לא מוכיחים ומראים את זה בשטח, האויב שלנו ימשיך לחיות באשליה שהיהודים לא חזרו לתמיד ולא באמת רוצים לאחוז בכל שעל מהאדמה הזו".