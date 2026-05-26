עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו הגיש בשם אשתו של אחד הלוחמים מכוח 100 ערר לפרקליטות על ההחלטה לסגור את התיק נגד ערוץ "מכאן 33" אשר פרסם במהלך אירועי פרשת שדה תימן את פניהם של לוחמי כוח מאה.

לפני כחודש הודיעה המשטרה כי סגרה את תיק החקירה. פרסום התמונות של הלוחמים הוביל לגל הסתה נרחב ברחבי העולם תוך קריאות לרצח של הלוחמים.

אשת אחד הלוחמים הגישה תלונה למשטרה כנגד הערוץ על הפרת צו איסור הפרסום באמצעות בלייכר, אך המשטרה סגרה כאמור את התיק.

בערר מפרט עו"ד בלייכר את הנזק שנגרם ללוחמים ולמדינת ישראל מפרסום תמונות הלוחמים: "במהלך הדיונים בבית המשפט, גורמי תקשורת וצלמים רבים היו במקום, אך בית המשפט קבע כי חל איסור פרסום על זהותם של החשודים. למרות זאת בחר ערוץ 33 לשדר סרטון החושף את פניהם וזהותם של החיילים החשודים. הסרטון פורסם בניגוד לדין בתוך כתלי בית המשפט ופרסומו הפר את צו איסור הפרסום על פרטי החשודים".

"פרסום הסרטון", ממשיך בלייכר, "העצים משמעותית את הנזק שגרמו אותם אלו שהעלילו והאשימו את הלוחמים בהאשמות כוזבות. על הפרסום נכתבו קריאות מפורשות להסתה ולרצח, תגובות רבות מצד קהל הצופים, אשר היוו סיכון לפעולות נקם ופגיעה בנפש, סיכון שהיה מוחשי מאוד באותן שעות. קשה לתפוס איך תאגיד שידור מפר את החוק בצורה ברורה כל כך".

הוא דורש מהפרקליטות להעמיד לדין את כלל המעורבים בפרסום הסרטון: "מדובר באירוע חמור שבו גוף תקשורת מבצע מספר רב ומצטבר של עבירות פליליות דלהלן, שבוצעו במקרה רגיש ביותר, אשר היה יכול חלילה להסתיים בפגיעה של ממש באחד הלוחמים".

לסיום הוא כותב כי "לא ברור כיצד ביצוע מספר כה רב של עבירות, כאשר כלל הראיות קיימות וברורות נסגר ללא העמדה לדין של מבצעיהם. לא ברור כיצד התיק נסגר כאשר אף אחד מהנילונים אפילו לא נחקר. יבוקש לפתוח את התיק מחדש, לחקור ולהעמיד לדין את כלל המעורבים במעשה".