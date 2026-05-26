פיקוד העורף מרחיב את ההתרעות המוקדמות מפני ירי טילים. החל מהיום (שלישי), בכל פעם שהתנאים המבצעיים והטכנולוגיים יאפשרו זאת, יפיץ הפיקוד "הנחיה מקדימה" על ירי מלבנון - עוד לפני שמופעלות האזעקות באזורי הנחיתה המשוערים.

ההנחיה המקדימה החדשה לא תחליף את האזעקות המוכרות, אלא תהווה שכבת הגנה והרתעה נוספת.

היא תופץ באופן אוטומטי ומיידי בכמה ערוצים דיגיטליים מרכזיים: ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי הסלולרית, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם הרשמיים של הפיקוד.

זמן ההיערכות הנוסף שתספק המערכת משתנה בצורה ישירה בהתאם למרחק הגיאוגרפי של היישוב ממקור הירי בדרום לבנון.

ביישובי קו העימות (צמוד גבול) מדובר בשניות ספורות בלבד לפני הפעלת הצופרים (בשל הטווח הקצר במיוחד).

⁠במרחב הצפון (חיפה, הקריות, העמקים והגליל התחתון) ההתרעה תינתן עד כדקה לפני הפעלת האזעקה.

ביתר אזורי הארץ (גוש דן, השפלה, השרון וירושלים) תימסר ההתרעה עד כשתי דקות לפני שיושמעו האזעקות.

מפקד פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, הסביר את הרקע למהלך. "מתוך מחויבות עמוקה לביטחון האזרחים ולשיפור יכולת ההתגוננות הלאומית, השלמנו תהליך מקצועי וטכנולוגי מורכב שנועד לספק הנחיה מקדימה גם על ירי משטח לבנון. מטרת המהלך היא לאפשר לציבור זמן היערכות נוסף טרם קבלת ההתרעה. אנחנו נמשיך לבחון ולשפר את היכולות שלנו כדי להעניק לציבור זמן נוסף להגעה למרחב המוגן, בכל מקום שבו הדבר מתאפשר".