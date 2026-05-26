במסגרת אירוע הספורט "המשחקים המשופרים" שנפתח בלאס וגאס, נשבר שיא עולם חדש בענף השחייה.

מדובר בתחרות ייחודית שאינה אוסרת על המשתתפים בה להשתמש בסטרואידים או בחומרים שונים לשיפור הביצועים, ואף מעודדת זאת באופן מוצהר.

באירוע הנוכחי לוקחים חלק כ-50 ספורטאים ממדינות שונות, המתחרים בארבעה ענפים מרכזיים, בהם שחייה, אתלטיקה קלה, הרמת משקולות ותחרות "האיש החזק".

את ההישג המדובר רשם השחיין היווני כריסטיאן גקולומב במהלך תחרות השחייה ל-50 מטרים שנערכה אתמול (שני). גקולומב עצר את שעון העצר על זמן של 20.81 שניות בלבד, תוצאה המהווה שיפור של שבע מאיות השנייה לעומת שיא העולם הרשמי. השיא הרשמי הקודם נקבע בחודש מרץ האחרון על ידי השחיין האוסטרלי קאמרון מאקבוי, והוא עמד על 20.88 שניות.

השחיין ששבר את השיא הוא ספורטאי בכיר בן 32, המתנשא לגובה של קרוב לשני מטרים, אשר ייצג בעבר את יוון בארבע אולימפיאדות, כולל המשחקים האולימפיים האחרונים בפריז. בעקבות קביעת התוצאה החדשה, חגגו המארגנים את ההישג והעניקו לגקולומב מענק כספי מיוחד בסך מיליון דולרים המיועד למי שמצליח לשבור שיא עולם.

לצד החגיגות, עלו טענות שלפיהן מערכת מדידת הזמנים באירוע הייתה מהירה מהרגיל וסייעה לשחיין להשיג את התוצאה החריגה, מעבר להשפעת החומרים המותרים.

מארגני התחרות דחו את הביקורת בתוקף והדגישו את תקינות המדידה. יוזמת המשחקים מנוהלת וממומנת על ידי גורמים פרטיים ומשקיעים מעמק הסיליקון המתמחים בטכנולוגיות "ביו האקינג" ושיפור ביולוגי של הגוף.