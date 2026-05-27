יש נשים שחברות פונות אליהן דווקא ברגעים הרגישים ביותר. לא אל רופאה, אל מטפלת או אל בעלת תפקיד רשמי, אלא אל מי שיודעת להקשיב באמת, לזהות מה מסתתר מתחת למילים, לחזק בעדינות ולראות את האדם שמולה.

עבור נשים רבות, היכולת הזו נתפסת ככישרון טבעי או כנטייה אישית. במכון "עומק הקשר" מסבירים כי אותה יכולת הקשבה יכולה להפוך, באמצעות הכשרה מקצועית ושיטה מסודרת, לשליחות מעשית ולמקצוע של ממש.

מכון עומק הקשר פועל כבר למעלה מ-18 שנה בתחום האימון הרגשי לקראת חתונה. לאורך השנים ליווה המכון, יותר מ-2,000 רווקות עד לחופתן. מאחורי הנתון הזה עומדת לא רק מסירות אישית, אלא גם שיטה מובנית שנבנתה מתוך ניסיון רב בשטח, עבודה עם רווקות ורווקים, וזיהוי דפוסים רגשיים החוזרים שוב ושוב בדרך לבניית קשר זוגי יציב.

להרשמה ללא עלות לכנס של שיטת האימון הרגשי שהובילה מעל 2,000 נשים לחופה - כנס חינמי בזום, א' תמוז 16.6 20:00 לחצי כאן

נחמה ביטקובר, מייסדת המכון, חלמה בכלל להיות מורה, אך סדנה קטנה שהחלה להעביר יחד עם בעלה יהושע הפכה עם השנים למכון המזוהה כיום עם ליווי מבקשי זוגיות בציבור הדתי-לאומי.

הגישה שפיתחו משלבת כלים מעולם האימון הרגשי לצד כלים טיפוליים, ומבקשת להעניק מענה עמוק וממוקד לאתגרים שמלווים רווקות ורווקים בדרך לחתונה. נשים שעברו תהליכים במכון מתארות זאת כ"עומק שלא הגעתי אליו בשום תהליך קודם".

בשנים האחרונות הרחיב המכון את פעילותו ופתח מסלולי הכשרת מאמנות ומאמנים לחתונה. יותר מ-200 בוגרות ובוגרים כבר הוסמכו ופועלים כיום ברחבי הארץ, כשהם מלווים מדי חודש מאות רווקות ורווקים בתהליכי אימון רגשי אישיים. הדגש במסלול אינו מסתכם בלימוד תאורטי או בקבלת תעודה בלבד. ההכשרה כוללת פרקטיקום כבר במהלך הלימודים, ליווי מקצועי גם לאחר סיום המסלול וכלים מעשיים לבניית קליניקה עצמאית.

ייחודה של שיטת האימון הרגשי של עומק הקשר הוא בהתמקדות בשורש ולא רק בסימפטום. במקום להתייחס לרווקה שיושבת מול המאמנת כאל מי שצריך "לתקן", השיטה מלמדת לראות בה אדם שלם ומשמעותי, עם סיפור, עומק ויכולת צמיחה. תהליך הליווי מתמקד בדפוסים שחוזרים על עצמם לאורך הדרך, ולא רק באירועים נקודתיים - ובין היתר בזיהוי חסמים רגשיים שפועלים לעיתים באופן סמוי ומונעים התקדמות אל עבר החתונה. אחד הכלים המרכזיים הנלמדים במסלול הוא "מפת הדרכים לחתונה" - מיפוי שיטתי שמחליף תחושת בלבול ועמימות בתמונה ברורה יותר, שממנה ניתן להתקדם באופן מעשי.

בוגרות המסלול מספרות כי השינוי מתחיל לעיתים כבר בשלבים הראשונים של התהליך. "באה לאימון עם מטרה ספציפית להתחתן. גיליתי אוצר, בחורה מדהימה - עבדנו על הביטחון, וברוך השם, בפגישה האחרונה היא בישרה שהתארסה," מספרת בוגרת אחת. לדבריה, "יש כאן כלים, יש כאן אוצרות - ממש בשורה. זה נגמר, אני רוצה עוד." עבור בוגרות רבות, ההצלחה אינה מסתכמת רק בבשורה של מתאמנת שהתארסה, אלא גם בתחושת השליחות והיכולת להוביל תהליך משמעותי שיש לו תוצאות בשטח.

לצד ההיבט הערכי והשליחותי, במכון מצביעים גם על הצורך המעשי ההולך וגובר באנשי מקצוע בתחום ליווי לחתונה. תחום האימון הרגשי לרווקות ולרווקים נמצא בצמיחה, ובוגרות שמגיעות אליו עם שיטה סדורה, כלים מקצועיים וליווי מתמשך מדווחות על אפשרות לבנות קליניקה פעילה בתוך זמן קצר יחסית. הביקוש למאמנות ומאמנים המשלבים רגישות, מקצועיות והיכרות עם עולם הזוגיות בציבור הדתי-לאומי ממשיך לגדול.

המסלול מתאים לנשות מקצוע כמו מטפלות, עובדות סוציאליות, מחנכות, מרצות במדרשות ונשות ציבור, אך פונה גם לנשים שמוצאות את עצמן במשך שנים מלוות רווקות באופן טבעי - מקשיבות, מחזקות ומייעצות, אך מרגישות שחסר להן כלי מקצועי שיאפשר להן להוביל שינוי עמוק יותר. הפער שבין רצון טוב לבין יכולת להשפיע באמת - הוא בדיוק המקום שבו מבקשת ההכשרה של עומק הקשר להעניק מענה.

מי שרוצה להכיר מקרוב את השיטה לפני הצטרפות למסלול מלא, מוזמנת לכנס הווירטואלי החינמי "5 סודות, 2,000 חתונות". הכנס כולל כלים מעשיים שניתן ליישם כבר בשיחה הבאה, פאנל עם מאמנות ותיקות וקטעי תיאטרון מתוך עולמות הקליניקה. עבור מי שמרגישה שההקשבה שלה יכולה להיות יותר ממחווה אישית, זו הזדמנות להכיר את הדרך שמחברת בין לב מקשיב, הכשרה מקצועית וליווי רווקות ורווקים בדרך לחופה.