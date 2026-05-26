מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דוחות ביקורת חריפים ומדאיגים במיוחד העוסקים במוגנות הלאומית מפני מתקפות סייבר ובאיכות השירות הדיגיטלי המוענק לאזרח.

הדוחות מציגים שורה של כשלים מובנים, רשלנות מתמשכת ותרבות ארגונית לקויה במשרד החוץ, משרד הבינוי והשיכון, הנהלת בתי המשפט ומערך הדיגיטל הלאומי - כל זאת בעיצומה של תקופה ביטחונית רגישה שבה ישראל מהווה מטרה עליונה למערכי הסייבר של איראן ושלוחותיה.

תמונת המצב הקשה ביותר בדוח נוגעת להתנהלות הממשלה לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל". המבקר חושף כי למרות שמרכז הסייבר הלאומי גיבש הנחיות היערכות מיוחדות וקריטיות נגד מתקפות סייבר מיד לאחר ה-7 באוקטובר, הנחיות אלו לא הועברו לחלק מגופי החירום של המדינה.

חמור מכך: רוב גדול של משרדי הממשלה המשיכו להשתמש במשך חודשים ארוכים בכלי דיגיטלי מרכזי שהיה ידוע כפרוץ וחשוף לחלוטין למתקפות סייבר ולחדירת גורמים עוינים.

הביקורת מתמקדת בשני משרדים ממשלתיים מרכזיים ומצביעה על הזנחה ארוכת שנים. במשרד החוץ חושף הדוח פער טכנולוגי מתמשך וכרוני במערכות המחשוב של המשרד, שנמשך כבר שנים רבות, לצד תרבות ארגונית חובבנית שאינה תואמת את רמת איום הייחוס המודיעיני שהוגדר לו. המבקר מתריע כי בהיעדר מדיניות הגנת סייבר מקיפה ועדכנית, משרד החוץ פגיע בצורה קיצונית לתקיפות ולדליפת מידע דיפלומטי רגיש וחשאי. כמו כן, נמצאו ליקויים חמורים בשמירה על מידע פרטי של עובדים ואזרחים.

בנוגע למשרד הבינוי והשיכון מצא המבקר מצא כי המשרד, המחזיק בידיו מאגרי מידע עצומים הכוללים מיליוני רשומות רגישות (של דיירי הדיור הציבורי, מקבלי סיוע, משתתפי תוכניות "דירה בהנחה" וקבלנים), לא הסדיר במשך שמונה שנים את רישום תשעת מאגרי המידע שלו כנדרש בתקנות הגנת הפרטיות, ובכך סיכן את פרטיותם של מיליוני אזרחים.

אנגלמן שיגר אזהרה ישירה לממשלה ודרש תיקון מיידי. "נוכח האיומים הממשיים מאיראן, ממשלת ישראל חייבת להיות ערוכה היטב ובאופן מוחלט גם למתקפות סייבר. הדוחות העלו ליקויים משמעותיים ויש לתקנם באופן מיידי. גופי חירום לא נערכו כנדרש, והסיכון לחשיפה למתקפות סייבר בגופים הללו פשוט לא נבדק דיו".

לצד הכשלים באבטחת המידע, תקף המבקר את הפיגור הטכנולוגי בהנגשת השירותים הממשלתיים לציבור. למרות שהממשלה קבלה החלטות אסטרטגיות בנושא כבר לפני עשור, המציאות בשטח עגומה: רק אחוזים בודדים מכלל שירותי הממשלה נגישים כיום באזור האישי הממשלתי, וגופים ציבוריים רבים עדיין מסרבים או מתעכבים להתחבר למערכת ההזדהות הלאומית.

"שירות דיגיטלי לאזרח אינו מותרות", סיכם אנגלמן, ודרש ממערך הדיגיטל הלאומי להכין לאלתר תוכנית עבודה מפורטת וכוחנית שתניע את משרדי הממשלה, יחידות הסמך והרשויות המקומיות להרחיב דרמטית את היקף היישומים והשירותים הדיגיטליים.