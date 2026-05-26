השחקנית חני נחמיאס עולה למתקפה נגד מבקריה אחרי שספגה בימים האחרונים ביקורת חריפה בעקבות ריאיון שהעניקה לערוץ 14.

בסרטון תגובה שהועלה לחשבון האינסטגרם הרשמי שלה, פנתה נחמיאס ישירות לגולשים שתקפו אותה בשל עצם ההסכמה להתראיין בערוץ 14.

"שלום אחים שלי, נרגעתם? אני מקווה שכן. עכשיו גם לי יש כמה דברים לומר לכם. קודם כל ממש תודה, תודה לכל אלו שקיללו וניאצו ואיחלו והכפישו וכתבו עליי דברים איומים רק כי העזתי להתראיין בערוץ 14. כשבעיניכם הוא כנראה ערוץ לא לגיטימי", אמרה נחמיאס בפתח דבריה.

היא המשיכה והבהירה כי היא רואה בצופיו חלק בלתי נפרד מהחברה, "לא זכור לי שהתראיינתי באל ג'זירה, התראיינתי בערוץ ישראלי שמשדר לקהל ישראלי והקהל שלו לא שונה בעיניי מהקהל של 11 או 12 או 13".

לדברי השחקנית, הביקורת הקשה והרעש התקשורתי דווקא השיגו את התוצאה ההפוכה והובילו לחשיפה רחבה בהרבה של התוכן המדובר.

היא הסבירה כי גולשים רבים נכנסו לצפות במשדר בעקבות הכותרות, וגילו לדבריה ריאיון אישי, עמוק, נעים ומלא באהבת הארץ ואהבת אדם, שלא הצדיק את הצעקות. "אותי לא משתיקים. אסור להשתיק אף אחד", אמרה.

בסיום הסרטון הציגה נחמיאס עמדה נחרצת בעניין חופש הביטוי והציעה למבקרים פתרון מעשי: "אנחנו חיים במדינה שזכות היסוד שלה היא היכולת לומר כל מה שאתה רוצה. מותר לכם לא להסכים, זה אפילו בסדר גמור. ראיתם ריאיון שבא לכם לא טוב? אני רוצה להציג בפניכם אביזר מדהים", סיכמה השחקנית.

מיד לאחר מכן הציגה למצלמה שלט וחתמה את דבריה, "לא אהבתם? זפזפו".