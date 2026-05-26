כ-600 תלמידי ותלמידות כיתה י' של ישיבות ואולפנות בני עקיבא קיימו מעמד מיוחד במזבח יהושע שבהר עיבל.

האירוע נערך לציון סיום לימודיהם במגמת "מחשבת ישראל ציונות דתית". את המעמד המיוחד כיבדו בנוכחותם שר המורשת עמיחי אליהו, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ומנכ"ל ישיבות בני עקיבא אלחנן גלט.

במקביל למעמד, ובתור צעד של ריבונות, הציבה המועצה האזורית שומרון לראשונה שלט רשמי לאתר היסטורי בשטח B, המכוון למזבח יהושע. הצבת השלט התאפשרה בהמשך להחלטת הקבינט, לפיה ניתן לבצע פעולות ריבוניות אזרחיות בשטחי B במידה וקיימת סכנה לאתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים.

המקום, שספג פגיעה לפני כ-5 שנים כאשר הרשות הפלסטינית טחנה אבנים מסביב למזבח לצורך סלילת כביש, חווה כעת עדנה עם הקמת יישוב סמוך והגעת מאות תלמידים.

במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא הסבירו כי הבחירה לקיים את מעמד הסיום דווקא בהר עיבל נובעת היות המקום מסמל את המפגש שבין תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. הבחירה נועדה להדגיש בקרב התלמידים את ערך הערבות ההדדית, שקיבלו על עצמם בני ישראל במעמד הר גריזים והר עיבל ההיסטורי שמהווה, לדברי הנהלת הרשת, את אחד היסודות המרכזיים בתפיסת החינוך של המוסדות.

השר אליהו התייחס בדבריו להרס העבר ולתגובה הציונית במקום: "הרשות הפלסטינית חשבה שאם היא תטחן את האבנים של מזבח יהושע, היא תמחק את ההיסטוריה. אבל הנה העם היהודי חוזר למקום שבו עמד לפני 3,300 שנה, והפעם בתור בעלי הבית. השלט הזה בעברית, התלמידים האלה, היישוב שקם כאן - כל אלה אומרים דבר אחד פשוט: אתם יכולים לטחון אבנים, אבל את הזיכרון שלנו לא תטחנו. משרד המורשת פועל כדי להשיב לעם ישראל את האתרים ההיסטוריים שלו, ומזבח יהושע הוא סמל למאבק הזה - בין שכחה לזכירה, בין עקירה לשורשים".

סטרוק הדגישה את הקשר המהותי בין עבר להווה: "התיישבות ומורשת הולכים יחד. למעשה פיתוח אתרי המורשת מגלה שאנחנו מתיישבים באותם מקומות בהם ישבו ופעלו אבותינו, ומנהלים אתם שיח בין-דורי, היסטורי, שיח של בני עם אחד, שמושיטים אלה לאלה יד אוהבת שצולחת אלפי שנים. המורשת היא השורשים העמוקים של ההתיישבות, וההתיישבות היא שמאפשרת את חשיפת המורשת ושימורה".

היא הוסיפה: "כשיהושע בנה כאן את המזבח הוא לא שאל אם השטח הזה הוא A או B או C. הוא ידע שזו ארץ ישראל, וידע שהקב"ה ציוה עליו לרשת ולהוריש אותה, והבטיח לו 'כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו - לכם נתתיו'. הציווי הזה וההבטחה הזו קיימים גם היום. מעוגנים בדפי התנ"ך, בדפי ההיסטוריה, ואפילו במגילת היסוד של האו"ם. ועלינו, כמו יהושע בדורו, לקיימם בדורנו".

דגן הגדיר את נוכחות מאות התלמידים במקום כשיעור מעשי בזהות ובאחריות לאומית: "כשמאות תלמידים עומדים כאן בהר עיבל, במקום שבו עם ישראל קיבל על עצמו ערבות הדדית, זה לא רק שיעור בהיסטוריה זה שיעור בזהות ובאחריות. אנחנו מחזקים היום בפועל את החיבור בין עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. מועצת שומרון תמשיך לפעול בנחישות כדי לשמור על מזבח יהושע ועל כל נכסי המורשת הלאומיים, מתוך אחריות לדורות הבאים ומתוך אמירה ברורה של נוכחות וריבונות בשטח".

גלט, חתם את המפגש וציין כי "לראות מדי שנה בשנה מאות תלמידים ותלמידות של ישיבות ואולפנות בני עקיבא שמגיעים מכל רחבי הארץ, עומדים כאן במזבח יהושע בן נון בהר עיבל, מקום שבו בני ישראל קיבלו על עצמם אחריות הדדית, זהו ביטוי למפגש חי ומרגש בין העבר המפואר של העם היהודי לבין העתיד של מדינת ישראל".

"יהושע בן נון רואה את התלמידים והתלמידות ממשיכים את דרכם של אבותינו ומתחברים למקומות שבהם נכתבה ההיסטוריה שלנו . זהו חלק בלתי נפרד מהשליחות של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא - להצמיח דור שמכיר את שורשיו, מחובר לזהותו ופועל באחריות לבניין העתיד של עם ישראל בארץ ישראל", חתם.