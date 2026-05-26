סבב הגרלות הדיור הממשלתי החדש יצא לדרך, והפעם עם תעדוף משמעותי לחיילי המילואים.

כדי לעשות סדר בכללים, בתאריכים ובמנגנון הכלכלי שעומד מאחורי הקלעים, ריכזנו את המידע הפרקטי שאתם חייבים להכיר לפני שאתם מגישים מועמדות.

כדי לגשת לסבב הנוכחי בצורה נכונה ומבוססת נתונים, להלן 5 נקודות המפתח המרכזיות:

הנפקת אישור זכאות (עד ה-7.06)

השלב הראשון והבסיסי ביותר הוא הנפקת אישור זכאות רשמי באחת מחברות ההרשמה (אלונים, מילגם או עמידר). ההרשמה לצורך הנפקת האישורים לסבב הנוכחי פתוחה רק עד לתאריך ה-7.06. מי שלא ינפיק את האישור עד למועד זה, לא יוכל להשתתף בסבב ההגרלות הנוכחי.

מועד סגירת ההרשמה (22.06) ואסטרטגיית ההגשה

ההרשמה לפרויקטים עצמם נסגרת רשמית ב-22.06. חשוב להדגיש: אין שום משמעות או יתרון למועד שבו לחצתם על כפתור ההרשמה במהלך החודש - מי שנרשם ביום הראשון מחזיק בדיוק באותו סיכוי כמו מי שנרשם בדקה האחרונה.

ההמלצה המקצועית היא להמתין לימים האחרונים של ההרשמה. בצורה הזו תוכלו לעקוב באתר משרד השיכון אחר נתוני ההרשמה המדויקים בכל עיר ועיר, לראות היכן הביקוש נמוך יותר, ולבחור את שלוש הערים שלכם בצורה שתמקסם סטטיסטית את סיכויי הזכייה הריאליים שלכם.

מי מוגדר "מילואימניק זכאי" להטבה?

כדי להיכלל בקטגוריה הייעודית לחיילי מילואים, יש לעמוד בשלושה תנאים משולבים:

שירות של לפחות 60 ימי מילואים במצטבר החל מיום ה-7 לאוקטובר.

עמידה בקריטריונים הבסיסיים של הגדרת "חסר דיור" (תא משפחתי/נשואים, או רווקים ורווקות מעל גיל 35 ).

שימו לב: חברים המשרתים בשירות קבע אינם נכללים בהטבת המילואים הספציפית הזו.

מנגנון פעולת ההגרלה והתעדוף בשטח

המדינה הגדירה תעדוף של 50% מכלל היחידות (מתוך 7,922 דירות) למילואימניקים, כשמתוכם יש גזירה של 25% ללוחמים. ההגרלה עצמה מבוצעת על כלל היחידות, והמדינה תבצע לאחר מכן הצלבת נתונים מול הצבא כדי לוודא עמידה בקריטריונים. המערכת מתוכננת כך שהזכאות המוגברת לבני מקום, מילואים וכדומה היא מובנית בתוך ההגרלה.

בדיקת ההיתכנות הפיננסית:

לא מעט מהזוכים בהגרלות מוותרים בסוף על העסקה ומבטלים את הזכייה שלהם. בגלל חוסר באסטרטגיה מוקדמת ויכולת כלכלית להשלים את הרכישה.

לפני שבוחרים פרויקט, חובה לבנות תוכנית עבודה כלכלית מסודרת ולבדוק:

כמה הון עצמי נזיל וזמין יש לכם בפועל?

מהו סדר גודל מחיר הדירה המקסימלי שאתם יכולים לממן?

כמה משכנתא הבנק יאשר לכם, והאם תוכלו לעמוד בהחזר החודשי שלה לאורך זמן בסביבת הריבית הנוכחית?

שורה תחתונה

ההבדל בין מי שינצל את ה"לוטו" הזה כדי לייצר הנחה ריאלית של מאות אלפי שקלים, לבין מי שיחכה עוד עשור לדירה משלו, נמצא נטו בלמידה, במעקב, בהבנה של המספרים ובבניית תוכנית עבודה.