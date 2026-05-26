על כף המאזניים: המרוץ שיכריע את עתיד עפרה צילום: ללא

80,000 דונם של אדמות מסביב לעפרה עמדו בסכנת פלישה ערבית מוחלטת. במשך עשורים פעלה הרשות הפלסטינית בשיטתיות אחת - לכרות טבעת חנק סביב הישוב עד שלא יישאר לו לאן לנשום.

הטבעת הלכה והתהדקה, הגיעה בחלקה עד סמוך לכביש הביטחון בישוב עצמו. המטרה הייתה ברורה: מניעת התרחבות הישוב ושליטה בו ביום פקודה. מה שקרה בשנתיים האחרונות לא נכנס לכותרות - אבל ייכנס להיסטוריה. מה שתקראו בהמשך עלול לשנות לכם לגמרי את ההבנה על מה קורה כרגע בשטח.

>> לפרטים מלאים ולהצטרפות מיידית למערכה - לחצו כאן עכשיו

קומץ משפחות ונערים חלוצים החליטו לצאת למערכה. בזמן שכולם הסתכלו לכיוון אחר, הוקמו ארבעה מוצבי חיים ברכסים השולטים על עפרה: אור מאיר, עוז יאיר, חוות האורנים ומצפה הרועים. כל אחד מהם - מכה ישירה בטבעת החנק הערבי שהלכה והתהדקה במשך עשורים.

לא היה קל. משפחות החליפו עיר נוחה בגבעה חשופה. נערים ישנו תחת כיפת השמים בחורף שומרון. שנתיים של ביסוס יום אחרי יום - עד שהנקודות הפכו למציאות בלתי הפיכה.

ארבעת המוצבים יצרו יחד רצועת ביטחון משמעותית. הם הסיגו את הפולשים הערבים לאחור ומנעו לראשונה מזה שנים רבות כתר ערבי על עפרה. אבל זה רק שלב אחד.

אחרי למעלה משנתיים של ביסוס הנקודות בשטח, מסתערים כעת הפעילים על השלב המכריע: פריצת דרך ביטחון שתחבר בין כל 4 הנקודות, תקל על הגעה לשטחי המרעה ובעיקר תבטיח שליטה יהודית בכל 80,000 הדונם העצומים שמסביב לעפרה.

בלי הדרך הזו, כל נקודה פועלת בבידוד. עם הדרך - נוצרת לראשונה טבעת יהודית שלמה שתבטיח שליטה ישראלית מוחלטת לדורות.

זוהי לא סתם עוד דרך, אלא צעד גורלי שיכריע באופן סופי את עתידן של אדמות הלאום הללו - האם יישארו בסכנת פלישה ערבית, או יעברו לשליטה יהודית מוחלטת. קו הגבול נקבע מאז ומתמיד בקו המחרשה. הפעם זה נכון יותר מתמיד.

>> להצטרפות מיידית למערכה על הארץ - כניסה מאובטחת כאן עכשיו