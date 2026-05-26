העיר נתניה, היישוב אלישמע שבמועצה האזורית דרום השרון, וכן יישובים במועצות האזוריות יואב ועמק חפר הוכרזו כזכאים לרישיון נשק אישי.

ההחלטה התקבלה במסגרת הרחבת רפורמת הנשק שמקדם המשרד לביטחון לאומי. האזרחים ביישובים אלו יהיו זכאים להגיש בקשה לרישיון, בכפוף לעמידה בקריטריונים ובתנאים הקבועים בחוק.

ההחלטה על הוספת האזורים גובשה לאחר עבודת מטה ובחינה מקצועית של משטרת ישראל, יחד עם גורמי המקצוע באגף רישוי ופיקוח כלי ירייה.

היישובים והמועצות הללו מצטרפים לעשרות יישובים ברחבי הארץ שכבר הוגדרו כאזורים זכאים לנשק במסגרת הרפורמה.

מאז הרחבת המדיניות, למעלה מ-250,000 אזרחים כבר קיבלו רישיון לכלי ירייה פרטי, נתון המוגדר כראשי המשרד כחסר תקדים.

במועצה האזורית יואב אושרו היישובים גלאון, גת, ורדון, כפר הריף, כפר מנחם, נגבה, נחלה, סגולה, קדמה, רבדים ושדה יואב.

במועצה האזורית עמק חפר התווספו כעת 17 יישובים חדשים, ובהם העוגן, מכמורת, חופית, כפר חיים, כפר ויתקין, אלישיב, מעברות, בת חן, גבעת שפירא, הדר עם, כפר ידידיה, בית חרות, בית ינאי, ביתן אהרון, גאולי תימן, משמר השרון ובית יצחק. תוספת זו מגיעה לאחר שלפני כחודש כבר אושרו 10 יישובים אחרים באותה מועצה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס להרחבת הרשימה ואמר, "אני גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף יישובים רבים ברחבי הארץ לרשימת האזורים הזכאים. לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים".