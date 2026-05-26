הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי קיימה היום (שלישי) דיון מיוחד בעקבות הטענות לנישואי קטינים ביבנאל.

יו"ר הוועדה, ח"כ מירב כהן, אמרה בפתח הדיון כי מדובר בתופעה שנמשכת לאורך שנים וכי הרשויות אינן מצליחות לעצור אותה.

לדברי כהן, "שני עשורים שהפרשה ברקע. זה דיון עקרוני של נשואי קטינות שבגיל צעיר כופים עליהן להתחתן ולקיים יחסי מין. זה לא סיפור חדש, קהילה סגורה שעולות בה פעם אחר פעם כל הרכיבים של סיוט שמתממש. הציבור מזעזע אבל לא קורה כלום והרשויות לא עוצרות את התופעה שמסכנת חיים. ממצאי צוות הבדיקה היו מאוד חמורים אבל הם לא הובאו ליידי הציבור. נבקש לדעת איך זה נמשך ומה הרשויות עשו כל השנים. אל תגידו לי זה מסורת או עניינים בתוך הקהילה, זה לא יכול לקרות במדינה יהודית ודמוקרטית ולכן אנחנו חייבות להיות כאן עבורן".

במהלך הדיון נשמעו עדויות של נשים שסיפרו כי נישאו בגיל צעיר בניגוד לרצונן. שרה מיימוני, אם לשמונה ילדים וסבתא ל-5 נכדים שמנהלת מאבק עיקש נגד הנישואים ביבניאל, סיפרה כי נישאה בגיל 15 והפכה לאם בגיל 16.

לדבריה, "זאת מציאות שנלקחה ילדותי. נזרקתי למציאות של אונס לכל דבר ועניין. אני מתמודדת עם המציאות בכל יום מחדש. אני רוצה לגלות לכם מה קורה בנבכי הכת. אני זועקת את זעקת הבנות, בנות שנאנסות ונרצחות נפשית יום יום שעה שעה. מדובר בילדות קטנות בגילאי 14. יצא לי לדבר עם רופאות משפחה מקומיות שבוכות מכאבן של ילדות בנות 14 שנכנסות להריון. הרופאות נחנקות תחת טרור הכת. גורמי הרווחה מפנים את הגב. הרווחה מפקירה את הילדים הללו".

היא הוסיפה: "אני עוברת גיהנום יומיומי. ילדי מותקפים ומבוזים. לא הייתי מוכנה להקריב את ילדי לנישואי קטינים. רציתי להגן על ילדי וראשי הכת תפסו את מוקדי הכוח. מופעלת כאן זרועה כלכלית אפלה. במקום לעצור פשעים הם מחתנים קטינים בקבר הרב המנוח. משפחת הכלה בת ה-15 ניסתה לשרוף את התיעודים מטקס האירוסין. תקימו כוח משימה משותף של הרווחה והמשטרה. מה שקורה ביבניאל זאת הפקרות מוחלטת".

היא שיתפה בהמשך כי "יש כמעט 300 משפחות וראשי הכת השתלטו על מוקדי כוח. אני מגיל 8 נמצאת שם והיום אני בת 44. הבאתי את ילדי בנישואיי כפייה. נפלטתי החוצה".

רות רייכמן סיפרה בדיון כי נישאה בגיל 16 לגבר המבוגר ממנה בכעשור. לדבריה, כבר בגיל 15 הבינה שמתכוונים לחתן אותה, אך נדרשה לשמור על כך בסוד. היא סיפרה כי המשטרה גילתה על החתונה רק יומיים לפני קיומה.

היא שיתפה: "גדלתי בחסידות ברסלב אבל בכת אחרת ואצלנו לא היו מוסדות ברסלב. כשנכנסתי לתיכון אמרו לי גם אותך יחתנו בגיל 16? לא יכולתי לדמיין שאתחתן בגיל כזה, רציתי לצאת וללמוד תואר. בגיל 15 ידעתי שהולכים לחתן אותי והייתי צריכה לשמור את זה בסוד. סיפרתי לחברה אחת שרוצים לחתן אותי עם מישהו שגדול ממני בעשור. יומיים לפני החתונה גילו במשטרה על החתונה וזימנו אותי לחקירה. בגיל 28 התגרשתי. אני רוצה שמהדיון הזה יתחולל שינוי. בברסלב אין אדמו"ר אז יש רבנים שלוקחים את הכוח ועושים מעשים נוראיים".

נחמן בולטין, שגדל בקהילה ביבניאל, תיאר גם הוא נישואים בגיל צעיר. לדבריו, הוא עצמו נישא בגיל 18 לנערה בת 14 וחצי, וסיפר: "מבחינתי חשבתי שאני כבר פגום כי אחי שקטנים ממני כבר התחתנו. חברי לשכבה התחתנו בגיל 15. הרב אמר שהוא מציל את הנוער בזכות נישואים בגיל צעיר. אחרי החתונה התחילו קשיים. הבנו שזה לא תקין. שני בני חיילים שנלחמים בלבנון והם נפגעו מהבוסריות של הנישואים שלי. עשו לנו שטיפת מוח של שנים שזה הדבר הנכון וילדים בגיל 13 ביקשו להתחתן. יש שם טראומות קשות מאוד שלא מטופלות. התגרשתי אחרי 17 שנות נישואים. לנו אמרו ללכת בלניאדו כי זה בית חולים חרדי. אני פניתי למשטרה עם תאריכים ושעות ומיקום חופות וכל פעם אמרו לי תלך להגיש תלונה וזה לא עניין את המשטרה. קציני מודיעין במשטרה אמרו לי 'את מי זה מעניין?'".

גם הפעילה החברתית היידי מוזס שיתפה בסיפורה האישי וסיפרה כי נישאה בגיל 16 למרות שלא רצתה בכך: "אותי חיתנו בגיל 16 ואני לא מכת. גדלתי בירושלים למשפחת מוזס. אמרתי למשפחה שאני לא רוצה להתחתן. שאני רוצה לשחק בחבל ובכדור וביום אחד הודיעו לי שאני פוגשת מישהו בשש בערב ובתוך 7 חודשים מצאתי את עצמי מתחת לחופה ובליל החתונה הייתי צריכה לשים כרית על המיטה ומגבת. השיאו אותי למישהו שלא אוהב נשים. זה קרה בניגוד לרצונות של שנינו. עברנו אונס הדדי. למה לא היה שם מבוגר אחד שיגן עלי? אין למשטרה כלים לקחת את החתן או את אבי הכלה למעצר. אני לא מצליחה להבין למה נערה צריכה להיות במצב שמשתמשים בגוף שלה".

נציגי משרד הרווחה והמשטרה התייחסו בדיון לטיפול הרשויות בנושא. אילן שריף, מנהל תחום כתות במשרד הרווחה, אמר כי המשרד מכיר את המצב ביבניאל וכי בשנים האחרונות נעשו ניסיונות לחזק את מחלקת הרווחה המקומית ולשפר את שיתוף הפעולה בין הגופים השונים: "לא הייתה שם מחלקת רווחה והבנו שצריך לייצר מצב שיהיה למי לפנות".

הוא הוסיף: "אם יש תלונה או פגיעות מיניות המחוז טיפל. המצב הזה זוועתי ואנחנו האחרונים שמנסים למזער אותו. אמרנו שלא הצלחנו בכיוון האכפתי ורצינו לחזק את מחלקת הרווחה ויש שם כיום 8 אנשים עם מנהל מחלקה שעבר קורס לחוק נוער. היתה עבודה לחזק את הצמתים והחיבורים בין חינוך ובריאות עם הכשרות לאנשים מקצוע. הדברים האלה הם התחלה של התחלה. חצי מהיישוב הזה הוא הקבוצות האלה. יש שם שליטה על כל מה שקורה שם. הוועדה הופסקה באמצע בגלל המלחמה וחידשנו את העיסוק בנושא הזה מחדש ויצאה טיוטה שניתנת לפרסום. אנחנו לקראת סיום כתיבת הדו"ח". נחמן: "תמיד היתה עובדת סוציאלית וכולם ידעו הכל ואני לא מבין את העניין. זה היה לגיטימי".

סגן ניצב אבי עייש אמר כי המשטרה טיפלה במספר אירועים הקשורים לחתונות קטינים, אך ציין כי מדובר במקרים מורכבים מבחינה ראייתית. לדבריו, לעיתים המשטרה פורצת לאירועים החשודים כחתונות, אך במקום נטען כי מדובר ב"מסיבות היכרות".

נציג הרווחה עמי רומנו אמר בדיון: "הגעתי ליבניאל במרץ 2023, הקמתי משהו מאפס. הכרתי את התופעה וכל המחלקה מטפלת בנושא. אני מקבל מפוריה ולניאדו דיווחים על קטינות שילדו. נושא האכיפה לא בידינו. אני מתקשר ועושה ביקור בית. הגעתי לפגוש קטינה עם שמלת כלה ודיברתי איתה בחדר החקירות. היא בכתה והיתה מבוהלת. אנחנו מקימים מסגרות".

בתיה מנחם, עו"ס ביבניאל, הוסיפה: "אני ברווחה 6 שנים ולא היו פניות בנושא. כשמגיע דיווח הוא מגיע בדיעבד. הטלפון שלי זמין בכל שעה לכל אחת. אם היה לי דיווח על נערה שמתחתנת הייתי הולכת לשם בעצמי".

נציגי מרכז המחקר והמידע של הכנסת הציגו נתונים שלפיהם בין השנים 2023-2025 התקבלו 321 דיווחים על נישואי קטינים ללא היתר, אך הוגשו רק ארבעה כתבי אישום.

במשרד הבריאות ציינו כי כיום אין חובת דיווח על נערות הרות מגיל 16, והעריכו כי יש צורך בבחינת שינוי חקיקה בנושא.