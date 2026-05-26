בחור ישיבה בן 20 נעצר אמש במהלך ביקורת משטרתית בכביש 383 והועבר למעצר צבאי, לאחר שנמצא כי הוא רשום במערכות צה"ל כעריק.

בעקבות המעצר מתגברים חששות להפגנות ומחאות בקרב הפלג הירושלמי בימים הקרובים.

העצור הוא מאיר סבג, תלמיד בישיבת "דרכי איש" במושב תירוש. האירוע התרחש בשעות הלילה המאוחרות, כאשר סבג הגיע למחסום משטרתי שהוצב בין מחלף שער אברהם לצומת מסמיה.

על פי עדויות מהמקום, השוטרים ביקשו מהבחור להזדהות, ובבדיקה עלה כי הוא מופיע במערכת כעריק. בתחילה נמסר לו שלא ייעצר וכי יקבל זימון להתייצב בלשכת הגיוס.

אולם כעבור זמן קצר הוזעקה למקום המשטרה הצבאית. עם הגעת הכוחות, הועבר הבחור לניידת צבאית ונלקח למחנה המעצר הצבאי יואב. על פי הדיווחים, במהלך היום הוא צפוי להיות מועבר לכלא צבאי.

בארגון "עם קדוש" המלווה את העצור טוענים כי ההתנהלות בשטח יצרה אצל הבחור רושם מטעה שלא ייעצר, אך בפועל הועבר מיד למעצר עם הגעת המשטרה הצבאית.