בית המשפט השלום בתל אביב גזר היום (שלישי) שנת מאסר בפועל על הרב יוסף מוגרבי, בן 56, ראש קהילה וישיבה מחולון, שהורשע בביצוע עבירות מין בתלמידיו הקטינים, זאת, כשש שנים לאחר ששודר תחקיר על מעשיו בערוץ 13.

מוגרבי עמד בראש מוסדות "יגל יעקב" בחולון ושימש מנהל ישיבות וכוללים. על פי כתב האישום המקורי, הוא ביצע עבירות מין חמורות במספר תלמידים לאורך תקופה ארוכה, לעיתים תוך שימוש בתירוצים דתיים ו"תיקונים רוחניים". במסגרת הסדר טיעון תוקן כתב האישום והנאשם הודה בחלק מהסעיפים.

התחקיר על פרשת מוגרבי שודר במהדורה המרכזית של ערוץ 13 ביולי 2020, וחשף כי במשך שנים התלוננו תלמידיו על התנהגות פוגענית.

אחד הנפגעים סיפר בתחקיר: "יום אחד הרב בא אליי, אמר לי שאני גאוותן. ואז הוא אמר לי, 'בשביל להוריד את מידת הגאווה הזאת, אתה צריך לעשות תיקון'".

למחרת שידור התחקיר נעצר מוגרבי, אך בהמשך נחשף כי עדויות נגדו הגיעו לידי המשטרה כבר שנה וחצי קודם לכן - אלא שחוקרי המשטרה בחרו להתעלם מהן. רק לאחר הפרסום התחיל תהליך חקירה רשמי שהוביל בסופו של דבר להרשעה.

גזר הדין של שנת מאסר בפועל ניתן היום בבית המשפט השלום בתל אביב, וסיים תהליך משפטי שנמשך מספר שנים.