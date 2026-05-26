כוחות ביטחון בסוריה איתרו והחרימו שרידים מתוכנית הנשק הכימי של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אסד, כך הודיע היום (שלישי) גורם סורי רשמי.

המבצע הרחב כלל תפיסת עשרות אמצעי לחימה ומעצר של דמויות מפתח במערך הצבאי של המשטר הקודם. הדיווח על אודות תפיסת האמצעים והמעצרים פורסם בסוכנות הידיעות רויטרס.

לפי הודעת הגורם הרשמי, הכוחות שפעלו בשטח מצאו יותר מ-70 רקטות ופצצות אוויריות שהיו מיועדות להיות בשימוש כחלק מנשק כימי.

אמצעי הלחימה שנחשפו קשורים באופן ישיר למערך שהתנהל תחת הנהגתו של אסד בתקופת כהונתו. במסגרת החקירה שנפתחה בעקבות הגילויים, נעצרו עד כה 18 חשודים במעורבות בהפעלת המערך הכימי.

בין העצורים בפרשה נמצאים מנהיגים צבאיים בכירים מתקופת אסד, אשר חלקם החזיקו בדרגות רמות ערך במערכת הצבאית של המשטר הקודם.

לפי החשד הנוכחי, אותם קצינים ומפקדים היו קשורים בקשר ישיר להפעלתה השוטפת של תוכנית הנשק הכימי. זהותם של החשודים שנעצרו במבצע טרם הותרה לפרסום באופן רשמי על ידי הרשויות בסוריה.

"מדובר בשרידים מתוכנית הנשק הכימי של הנשיא לשעבר אסד", ציין הגורם הסורי הרשמי בהתייחסו למבצע הביטחוני. הוא הוסיף והבהיר כי הממצאים בשטח כוללים עשרות רבות של רקטות ופצצות מהאוויר, וכי פעולות החקירה סביב כל המעורבים בתוכנית נמשכות.