מפקד חיל הים לשעבר, אלוף (במיל') אליעזר (צ'ייני) מרום, התראיין ברדיו 103fm והתייחס להחלטת הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי ולמתיחות הגוברת מול איראן במפרץ הפרסי.

מרום הבהיר את עמדתו בנושא והסביר כי מאחר שתומר-ירושלמי נמצאת בהליך משפטי, אין שום סיבה שתישאר בצבא. הוא הסביר כי "המשמעות של הדבר הזה היא מאוד קטנה, כי היא במילא כבר נמצאת בחוץ. הרמטכ"ל פשוט רוצה שהיא לא תשב על משכורת צבאית".

כאשר עלתה סוגיית הפנסיה הצבאית שצפויה הפצ"רית לשעבר לקבל בדרגת אלוף, ציין מרום כי יש אנשים שעשו דברים חמורים יותר ומקבלים פנסיה, והוסיף "זה אירוע מאוד לא נעים, ואני לא מקנא בה או במשפחתה. יש לה אירוע שהיא צריכה לעבור עכשיו, וזה לא פשוט. אני מציע להניח לה".

בהמשך הריאיון, הפנו המגישים את תשומת הלב לדיווחים על תקיפה אמריקנית נגד סירות איראניות שניסו להטמין מוקשים במפרץ הפרסי.

מרום הביע פליאה נוכח השתלשלות האירועים והגדיר את המקרה כאירוע מוזר מאוד, מכיוון שהאיראנים טענו שהטמינו מוקשים במפרץ הורמוז אך לדבריו הוא לא ראה מוקשים עד רגע זה.

הוא העריך כי האיראנים החליטו להניח שם מוקשים בפועל כדי שלא יתגלה הבלוף שלהם, והזהיר: "הטלת מוקשים במים זה אירוע מאוד מלוכלך שממעטים לעשות אותו בשנים האחרונות. אם מתפוצצת פתאום מכלית עם אלף טונות של דלק, אנחנו רואים ממה הם חוששים. תחשוב על אונייה ענקית שלוקחת שני מיליון חביות שמתפוצצת, וכל הדלק מתפשט על פני הים. אלה תמונות נוראות שאף אחד לא רוצה לראות".

בהתייחסו לאסטרטגיה של טהראן ולדרישתה שהפסקת האש תחול גם בלבנון, טען מרום כי חוסר התגובה האיראנית לתקיפות האמריקניות מסמן על רצון להמשיך במשא ומתן.

לדבריו, האיראנים מרגישים שהם "על הגובה" ושהם ניצחו את המלחמה, וכי בעיניהם הנשיא טראמפ מצמץ ראשון. "אנחנו כל הזמן דיברנו לפני המלחמה שלא יהיה איחוד זירות, אבל האיראנים הצליחו בשיחות עם האמריקנים להביא לידי כך שגם לבנון נכללת בהסכם", אמר.

לקראת סיום הריאיון, התייחס מרום למציאות של תושבי הצפון ומתח ביקורת על הדרג המדיני. "ליבי עם תושבי הצפון", שיתף בכאב. "הממשלה צריכה לצאת, ומנהיגות זה לצאת ולהגיד את הדברים נכוחה מול האנשים. גם אם המצב קשה, ראש הממשלה ושר הביטחון צריכים להתייצב, לדבר עם תושבי הצפון ולהסביר להם את המצב בצורה הכי ברורה כדי לתאם ציפיות. ישבתי עם חבר שלי בצפון, והוא אומר לי שהוא עושה הערכת מצב לפני שהוא הולך להתקלח, כי הוא לא יודע מתי יהיו לו שניות ספורות לרוץ לממ"ד".