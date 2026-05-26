ראש עיריית קזימירז דולני שבפולין הכריז השבוע בישיבת המועצה המקומית כי הושג הסכם עם ממשלת פולין על השבת בית העלמין היהודי העתיק לידיים יהודיות.

ההכרזה מסיימת מאבק משפטי וציבורי שנמשך שנים, ומסמנת נקודת מפנה בסוגיה הרגישה של בתי קברות יהודיים בפולין.

בית העלמין, שבו קבור רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל, חולל במהלך השואה ובשנים שלאחריה. חלק מהשטח שימש בעשורים האחרונים כמגרש ספורט של בית ספר מקומי, כאשר ילדים שיחקו כדורגל מעל קברי יהודים.

את המאבק להשבת המקום הוביל מאיר בולקה, יו"ר ומייסד ארגון J-nerations להצלת המורשת היהודית בפולין. המאבק כלל צעדים משפטיים, קמפיינים ציבוריים בקרב תושבי העיירה, פעילות במהלך הבחירות המקומיות והסברה שהדגישה כי מדובר ברכוש פרטי יהודי ובפגיעה בכבוד הקבורים.

בטענות המשפטיות צוין כי הקבורים היו אזרחי פולין, וכי קיום משחקי כדורגל מעל קבריהם מהווה הפרה של זכויותיהם וכבודם. בנוסף נטען כי המתחם שייך לקהילת יהודי קוזמיר, וכל שימוש אחר בו נעשה שלא כדין.

המתחם הפך בשנים האחרונות לסמל מאבק רחב יותר על כבוד בתי קברות יהודיים בפולין. בשנת 2023 התעוררה סערה לאחר שנערכה במקום מסיבת ילדים, מה שהוביל למחאה של הרב הראשי של פולין ולביקורת בינלאומית.

לאחרונה הצטרף למאמצים גם שגריר פולין בישראל, מצ'יי חוניה, שפעל במסדרונות הממשלה הפולנית לקידום הפתרון. על פי מידע שהתקבל מתושבי העיירה, הפרטים הסופיים של ההסדר נסגרים בימים אלה, והכרזה רשמית צפויה בקרוב.

כבר בספטמבר האחרון דווח כי ממשלת פולין מעורבת ישירות במאמץ להשבת בית העלמין, וכי סגן שר בממשלה התחייב שהמתחם יוחזר לידי העם היהודי עד סוף 2026. המדינה תממן את עיקר עלות הקמת מגרש ספורט חלופי לבית הספר המקומי.

הפעילות למען השבת בית העלמין מומנה בחלקה על ידי משפחת האדמו"ר ממודז'יץ ובני משפחתו, לצד גורמים נוספים שפעלו מאחורי הקלעים.