ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שלישי) פה אחד לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ יעקב אשר להסדרת תחום ייעוץ המשכנתאות.

המהלך נועד להכניס פיקוח וסדר לאחד התחומים הכלכליים המשמעותיים ביותר עבור משפחות ישראליות.

הצעת החוק קובעת לראשונה סטנדרטים מקצועיים מחייבים, תנאי סף לעיסוק בתחום, חובות שקיפות וכללי אתיקה ליועצי משכנתאות - זאת אחרי שנים בהן התחום פעל ללא רגולציה כמעט כלשהי.

במהלך הדיון בוועדה הודגש כי משפחות רבות לוקחות משכנתאות בהיקפים של מאות אלפי ואף מיליוני שקלים, כאשר פעמים רבות הן נסמכות על יועצים פרטיים ללא כל פיקוח מקצועי או אחריות מוסדרת.

"שוק ייעוץ המשכנתאות הוא גורם משמעותי עבור מאות אלפי משפחות בישראל, אך עד היום התחום פעל ללא הסדרה וללא פיקוח. כל מה שהיה נדרש הוא להדפיס כרטיס ביקור,, אמר ח"כ יעקב אשר, יוזם החוק.

"מטרת החוק היא לקבוע סטנדרטים מקצועיים, לחזק את אמון הציבור, להבטיח שקיפות והוגנות ובעיקר להביא לחיסכון כלכלי גדול עבור נוטלי המשכנתאות".

הצעת החוק תועבר כעת להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת.