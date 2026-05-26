ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שלישי) להרחבת הפעילות המבצעית של כוחות הביטחון בגבול הצפון, בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני.

נתניהו הבהיר כי המהלכים הצבאיים נעשים בתיאום מלא של הדרג המדיני והצבאי הבכיר. לדבריו, הפעילות בשטח מתרחבת במטרה להשיג שליטה מבצעית באזורי המפתח.

"בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון", הצהיר ראש הממשלה בפתח הדיון.

תניהו פירט את אופי הפעילות וציין, "צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון".

בנוסף לפעילות הקרקעית של הכוחות, התייחס ראש הממשלה לאיומים האוויריים: "אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ".

נתניהו חתם את דבריו בהבעת תמיכה פומבי: "אנחנו מגבים ומשבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. הם נמצאים עמוק בשטח. אנחנו סומכים עליכם".