זירת התאונה סמוך למחלף נחל יתיר מד"א

צעיר כבן 20 נהרג ושלושה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קשה שהתרחשה הערב (שלישי) בין שני כלי רכב בכביש 316, סמוך למחלף נחל יתיר.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום דיווחו על צעיר עם חבלה רב מערכתית ללא סימני חיים, ונאלצו לקבוע את מותו בזירת האירוע.

צוותי הרפואה העניקו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים לנפגעים הנוספים שחולצו מכלי הרכב. הצוותים פינו לבית החולים סורוקה בבאר שבע שלושה פצועים, בהם צעירה בת 24 במצב קשה הסובלת מחבלה רב מערכתית. יחד עימה פונו צעיר בן 20 הסובל מחבלות באגן ובחזה, וצעיר בן 19 במצב בינוני עם חבלת בטן.

כלי הרכב המעורבים בתאונה סבלו מפגיעות פח קשות ביותר, וחלק מהנפגעים נלכדו בתוכם עד להגעת כוחות ההצלה.

פראמדיק מד"א עדן מילמן וחובש במד"א ויסאם אבו סעד סיפרו, "הגענו לתאונת דרכים קשה מאוד במעורבות שני רכבים. הרכבים סבלו מפגיעות פח קשות, כשבתוכם נלכדו פצועים. תוך פעולות החילוץ הבחנו בתוך אחד הרכבים בצעיר כבן 20 שהיה ללא סימני חיים וסבל מחבלה רב מערכתית. לצערנו, בסיום החילוץ נאלצנו לקבוע את מותו בשטח".

הם הוסיפו כי "במקביל הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לשלושה נפגעים נוספים, צעירה בת 24 במצב קשה ושני צעירים בני 20 ו-19 במצב בינוני, כשכולם סבלו מחבלות משמעותיות בגופם".