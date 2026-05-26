העיתונאי יוסף רוסו התארס עם מיכל אנקרי, אלמנתו של הרב אהרון אנקרי ז"ל ובתו של הרב יורם אליהו.

בני הזוג פרסמו הודעה משותפת ורשמית המבשרת על אירוסיהם. בהודעה כתבו השניים, "בתודה לה' יתברך, שמחים להודיע על אירוסינו, יוסף רוסו ומיכל אנקרי".

בהמשך דבריהם בחרו בני הזוג להביא ציטוט ממסכת חולין: "אומר אביי על כלי שנשבר, שיש לו דין נולד. 'והשתא שבר כלי והוה ליה נולד'".

רוסו ואנקרי הוסיפו והתפללו בהודעתם על העתיד המשותף שלהם יחד: "מתפללים להוליד מתוך השברים בית חדש, בשם כל ישראל, לרצון ה'".

הרב אנקרי ז"ל, שהיה תושב היישוב עלי, רב שכונת נוף הרים ואב לתשעה ילדים, נהרג בתאונת דרכים בכביש 60 סמוך למעלה לבונה לפני כשנה וחצי.

אביה של מיכל, הרב יורם אליהו, משמש כרב במכון מאיר ובתלמוד תורה 'מורשה'. המשפחה חוותה שכול נוסף, כאשר בנו של הרב אליהו, רס"ל (במיל') ידידיה אליהו הי"ד, נפל בקרבות ברצועת עזה כחודש לאחר פרוץ המלחמה.