ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו הערב (שלישי) כי צה"ל תקף ברצועת עזה את מוחמד עודה, מנהיג הזרוע הצבאית החדש של ארגון הטרור חמאס.

עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע, והוא שימש כמחליפו של עז א-דין חדאד בפיקוד על הזרוע הצבאית.

מוקדם יותר הערב דיווחו מקורות פלסטיניים על הדי פיצוצים עזים במערב העיר עזה, אשר נגרמו כתוצאה מפעילות "חגורת אש" של צה"ל באזור.

לפי חלק מהדיווחים שהתקבלו מהרצועה, כוחות הביטחון ביצעו שלוש תקיפות ממוקדות סמוך למסעדת "שעפוט" הממוקמת על ציר סלאח א-דין.

כעבור דקות ספורות מהדיווחים הערבים, אישרו נתניהו וכ"ץ רשמית את דבר החיסול והוסיפו כי עודה נחשב לאחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר וכיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן הטבח.

מינויו לתפקיד מפקד הזרוע הצבאית נעשה בעקבות חיסולו של המפקד הקודם, עז א-דין אל-חדאד, אשר חוסל בתקיפת צה"ל ברצועת עזה לפני כשבועיים.

"עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל", מסרו נתניהו וכ"ץ בהודעתם המשותפת.

השניים הוסיפו בהודעה הרשמית: "ברכות לצה"ל ושב"כ על המאמץ המתמשך לחיסול אויבינו. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר. במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם".