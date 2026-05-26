עשרות פעילי ימין הפגינו הערב (שלישי) מול ביתו של ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, הממוקם בירושלים.

המפגינים התכנסו בעקבות חזרתו של כהן לזירה הציבורית והצטרפותו למפלגת "ישר" של איזנקוט. המשתתפים קיימו את המחאה, כפי שנטען על ידיהם, בשל חלקו של כהן בעינויים שעבר עמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח משפחת דוואבשה.

בין המפגינים שהגיעו למקום היו רבני יישובים ביהודה ושומרון, אישי ציבור, פעילים למען בן אוליאל מכל רחבי הארץ ובני משפחתו.

הרב אוהד קרקובר, רב היישוב כוכב השחר, תקף את כהן במהלך ההפגנה ואמר, "איך מרשיעים אדם על בסיס הודאה כל כך רעועה? התשובה פשוטה וכואבת: יש לו גוזמבות. ו'אלה עם הגוזמבות הם מחבלים' כפי שאמר ראש המחלקה היהודית בשב"כ. כשזו הנחת העבודה הכול מובן".

הרב קרקובר הוסיף כי מי שביצע את המעשה עדיין מסתובב חופשי, בעוד אדם שלא חטא יושב במאסר עולם, וביקר את היעדרותם של ארגוני זכויות האדם מהמקום: "היינו מצפים לראות כאן הערב את כל ארגוני זכויות האדם. את כל מי שנאבקים נגד עינויים, נגד פגיעה בזכויות נחקרים, נגד עיוות דין, אבל הם לא כאן, וההיעדר הזה הוא אות קלון על מצחם של כל מי שמכנים את עצמם ארגוני זכויות אדם".

הוא קרא בדבריו לפתוח בהליכים חדשים בפרשה: "אנחנו לא נשתוק, אנחנו נמשיך למחות, לצעוק, לדרוש עד שעמירם ישוחרר. אנחנו דורשים משפט חוזר לעמירם. אני פונה לראש השב"כ החדש, דוד זיני, ודורש להקים ועדת בדיקה שתבחן את כל הליך החקירה. אם הבדיקה תיעשה באמת וביושר אני בטוח שצדקתו של עמירם תתברר".

הרב יהושע שמידט, רב היישוב שבי שומרון וראש ישיבת נחלת יוסף, קרא גם הוא לחידוש המשפט ולשחרור מיידי. הוא פנה בדבריו לכהן ותהה: "אני שואל את יורם כהן האם מותר לעלות אותך לשאת כפיים? לעלות לתורה? כמה יהודים, כמה בני נוער, לצערנו הרב, בגלל עינויים, בגלל מאסר לא פשוט, התאבדו ועשו דברים לא פשוטים. אני לא יודע באיזה בית כנסת הגבאים מעלים אותך לתורה. אם היו קושרים ליורם כהן את הידיים ומשוכים משני הצדדים הוא היה צורח. אז איך אתה יכול לקחת נערים ואנשים ולעצור אותם ולענות אותם בלי די ובלי דיין?"

הוא הוסיף: "אנחנו מבקשים ופונים לכל מי שיכול לפתוח את המשפט הזה מחדש, על ידי אנשים ניטרליים לחלוטין, ולגבות עדויות אמיתיות. אנחנו דורשים לשחרר את עמירם מידית. אנחנו נראה את עמירם בקרוב איתנו פה ממש".

מיכאל פואה, יו"ר תנועת "בוחרים במשפחה", הוסיף כי כהן לא ראוי לכהן כחבר כנסת: "כאשר יורם כהן מבקש להיכנס לחיים הפוליטיים, הציבור חייב לזכור גם את הצד האפל של כהונתו. הסכנה ביורם כהן איננה רק בהחלטות שקיבל בעבר, אלא בתפיסה שהוא מייצג, תפיסה שלפיה מותר לרמוס זכויות, לשבור אדם בחקירה ולנהל מאבק פוליטי-אידיאולוגי נגד ציבור שלם, תחת הכותרת ביטחון המדינה. מי ששם את עצמו כמי שעומד להנהיג את המדינה הדמוקרטית חייב להבין, המלחמה בטרור לא יכולה להפוך למלחמה נגד אזרחים, וברגע שמערכת הביטחון מאבדת את הרסן המוסרי שלה, היא לא פותרת את הבעיה אלא מעמיקה אותה. יורם כהן לא ראוי להיות חבר כנסת, הוא צריך לעמוד לדין על האישור שנתן לענות את עמירם".

בסיום המחאה קרא ארנון איתיאל, תושב קיבוץ סעד, סופר וחתן פרס ספיר, לראשי המחנה הלאומי להירתם למאבק: "אני פונה מכאן לבנימין נתניהו ואומר לו - אתה לא יכול להתעלם מהעניין הזה. ואני פונה לשר המשפטים, יריב לוין, ואומר לו אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה. אין אף מנהיג של המחנה הלאומי הישראלי שיכול להתעלם מהפרשה הזאת. אני פונה לדוד זיני - תביא את הרוצח האמיתי לדין ואז עמירם יקבל משפט חוזר".

גדי איזנקוט הגיב: "מיעוט קיצוני ומוסת התומך בעמירם בן אוליאל שהורשע ברצח מתועב, מפגין עכשיו בירושלים מחוץ לביתו של ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, חברי ושותפי למפלגת ישר! כשהם קוראים קריאות נגד מי ששירת עשרות שנים את מדינת ישראל והקדיש את חייו להגנה על אזרחיה ולמאבק בטרור. הפגנה כזו רק מחזקת את המחויבות שלנו להמשיך ולהיאבק על ערכי היהדות, הממלכתיות ואהבת המולדת".