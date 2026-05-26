נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק הערב (שלישי) את גביע המדינה בכדורגל למכבי ת"א, לאחר זכייתה במשחק הגמר שנערך מול הפועל באר שבע באצטדיון טדי בירושלים. הנשיא העניק את הגביע לקפטן דור פרץ לאחר ניצחונם 2-1.

עבור הצהובים מדובר בזכייה ה-25 בתולדות המועדון והראשונה מאז שנת 2021.

הפועל באר שבע, שהגיעה למשחק כאלופת המדינה הטרייה, עלתה ליתרון כבר בדקה ה-12 משער של מוחמד אבו רומי. הדרומיים שמרו על היתרון לאורך רוב המחצית הראשונה וחלק ניכר מהשנייה.

בדקה ה-57 הצליחה מכבי תל אביב להשוות לאחר מהלך שהחל בכדור קרן של רוי רביבו. טייריס אסאנטה המשיך בנגיחה להליו וארלה, שכבש את שער השוויון.

שבע דקות לאחר מכן השלימה מכבי תל אביב את המהפך. רביבו פרץ לרחבה, עבר את אחד משחקני ההגנה ובעט כדור שפגע במתן בלטקסה ונכנס לרשת.

הניצחון מעניק למכבי תל אביב כרטיס למוקדמות הליגה האירופית, שם תחל את משחקיה בעוד כחודש וחצי. גם הפועל באר שבע צפויה לפתוח בקרוב את משחקיה בזירה האירופית במסגרת מוקדמות ליגת האלופות.