הרב מנחם מענדל נחשון הוכתר הערב (שלישי) לרבה של נוף הגליל בהשתתפות שורה ארוכה של רבנים, אישי ציבור ונציגי קהילות מכל רחבי הארץ.

בין המשתתפים הבולטים באירוע היה חותנו של הרב הנכנס, הרב יצחק גינזבורג, המשמש כראש מוסדות 'גל עיני' ונשיא ישיבת 'עוד יוסף חי' ביצהר.

המעמד המכובד נפתח באמירת פרקי תהילים, אותם הוביל רב העיר קריית אתא, הרב חיים שלמה דיסקין.

ראשון הנואמים באירוע היה הראשל"צ והרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, אשר הרחיב בדבריו על התפתחותה המרשימה של נוף הגליל בשנים האחרונות ועל תנופת היהדות בעיר.

הרב הדגיש בפני הנוכחים את החשיבות הגדולה שבמינוי הרב החדש למקום, ולאחר מכן חתם באופן רשמי על כתב המינוי. בעת החתימה התעטף הרב הנכנס בטלית, בירך ברכת "שהחיינו" וזכה לליווי של תקיעת שופרות מצד הקהל.

שר המשפטים והשר לשירותי דת, יריב לוין, נשא דברים וציין כי הוא מתפעל מההתפתחות הגדולה של העיר, הכוללת הקמת רכבת קלה, בניית אלפי יחידות דיור, קליטת עלייה והטבות מס, "אי אפשר שלא להתרגש מהמהפכה שרואים כאן. ועולה על כל אלה זה בחירת רב העיר".

השר הוסיף כי לא זכור לו תהליך שהסתיים במהירות דומה לבחירת רב עיר כפי שהיה בנוף הגליל, ובירך את הרב נחשון על כניסתו לתפקיד, "אין מתאים לכך מרב חסיד חב"ד שחי את השליחות של הרבי".

ח"כ מיכאל מלכיאלי, שהיה שותף לתהליך הבחירה, השווה בדבריו את תפקיד הרב בעיר למנורת המקדש ואמר, "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. הרב נחשון מקשה אחת שמייצג את כלל האזרחים, הוא זהב טהור שמאיר את הנרות ומפיץ את היהדות בדרכי נועם".

ראש העיר רונן פלוט פתח את דבריו בהתרגשות לנוכח השתתפות רבנים מכלל הקהילות, וקרא לציבור הדתי והחרדי לבוא להתגורר בעיר. פלוט הודה לרב הראשי על ליווי העיר ועל הסיוע בעליית בני המנשה, וכן לשר לוין על זמינותו ועזרתו המתמדת לעיר.

באירוע נשאו דברים גם ראש המועצה הדתית הרב אמנון הכהן, שבירך את הרב נחשון בשם עובדי המועצה, ואביו של הרב הנכנס, יו"ר מוסדות חב"ד בעיר הרב דוד נחשון, שהזכיר את ברכתו של הרבי מחב"ד כי "זאת עיר ואם בישראל".

רב העיר הנכנס חתם את שורת הנאומים ואמר כי האחריות המוטלת עליו היא "לאחד ולחבר", ולדאוג לכל תושב בעיר מתוך אהבת ישראל וחיזוק היהדות. במעמד השתתפו גם הרב יצחק גולדברג ראש ישיבת חב"ד מגדל העמק, רבני קהילות וגבאי בתי כנסת.