חמוטל פומפ, בת שירות לאומי המשתתפת בקורס פרמדיקים במד"א, לקחה חלק באירוע הצלת חיים דרמטי במהלך משמרת רפואית.

פומפ השתתפה בפינויו של אדם שלא חש בטוב, כאשר במהלך הטיפול הרפואי בו חלה הידרדרות פתאומית וחמורה במצבו המערכתי.

המטופל איבד את הדופק לחלוטין, וצוות הרפואה שנכח במקום החל באופן מיידי בביצוע פעולות החייאה דחופות בשטח.

צוותי הרפואה, ובהם פומפ, החלו בביצוע עיסויים ממושכים ורציפים. במקביל, עשה הצוות שימוש במכשיר מפעם כדי לספק שוק חשמלי לליבו של החולה, לצד פעולות החייאה מתקדמות נוספות.

המאמצים המרוכזים של אנשי המקצוע נשאו פרי בתוך זמן קצר, כאשר פעילות הלב חודשה, הדופק של המטופל חזר והוא שב לחיים.

לאחר שהאירוע הרפואי הסתיים בהצלחה והמטופל פונה להמשך טיפול, הוא החל בתהליך התאוששות וחזר לאיתנו. בהמשך נפגשו חמוטל והמטופל, והשניים בחרו להנציח את המפגש המרגש בצילום משותף כשהם מחייכים יחד.