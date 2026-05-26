מאמר שפורסם ב'הארץ' תקף בחריפות את המוזיקאי ברי סחרוף בשל השתתפותו המתוכננת בפסטיבל המוזיקה "אינדי דזרט" בגוש עציון, וגרר סערה ציבורית נרחבת.

המאמר, שנכתב על ידי מבקר התרבות ניסן שור, זכה לכותרת המאשימה את סחרוף בתמיכה ישירה במעשי אלימות. "ברי סחרוף משתתף בפסטיבל בשטחים, ובכך תומך בפועל באלימות מתנחלים", נכתב בכותרת.

במסגרת המאמר, הגדיר שור את סחרוף כ"איש ימין קיצוני", וביקר את התדמית ההומניסטית המיוחסת לו בציבור. הוא טען כי סחרוף מתעקש כבר שנים ארוכות להופיע מעבר לקו הירוק תוך שהוא מסתתר מאחורי עמדה א-פוליטית לכאורה ואינו מביע תמיכה פומבית באף מפלגה.

שור הזכיר הופעות קודמות של סחרוף בהר חברון, בתקוע ובאפרת, וטען כי הוא מתעלם מהביקורת של ארגונים אזרחיים ופעילי שמאל, "סחרוף עומד דווקא לצדם של אלה שהורסים, בוזזים, משתוללים, פוצעים והורגים. הוא שם קצוץ על הפלסטינים שנאנקים תחת המגף".

הפסטיבל המדובר, "אינדי דזרט", עתיד להתקיים בסוף חודש אוגוסט בכפר אלדד-נוקדים שבגוש עציון, זו השנה החמישית ברציפות. שור ביקר את השימוש במילה "אינדי" עבור האירוע, וטען כי השפה של שולי התרבות גויסה לטובת מה שהגדיר כמינסטרים וכמנגנון כוחני של הימין.

שור האשים את האמנים המשתתפים בכך שהם "פיונים מוזיקליים על לוח השחמט של פנטזיית הסיפוח והטרנספר של הימין הקיצוני" והוסיף כי הם "תומכים פורמלית בפוגרומים שמתרחשים ברחבי הגדה. הם מעניקים רוח גבית ועידוד עם פסקול נלהב".