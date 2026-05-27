בכיר אמריקני אמר כי המגעים בין ישראל ללבנון נמשכים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, והזהיר כי קריסת השיחות תשרת רק את ארגון הטרור חיזבאללה.

"דרך היחידה להשגת שלום יציב היא באמצעות משא ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון", אמר בראיון לרשת אל-ג'זירה.

הבכיר טען כי חיזבאללה בחר להמשיך במתקפות נגד ישראל למרות שניתנה לו אפשרות להפסיק את האש, והדגיש כי ישראל פועלת במסגרת זכותה להגנה עצמית.

עוד אמר כי ארצות הברית רואה במצב הנוכחי עימות בין ישראל לארגון טרור. "חיזבאללה פתח בעימות כדי לשמר את מעמדו הפוליטי וממשיך בירי כדי להנציח את 'אשליית ההתנגדות' ולהצדיק את השפעתו".