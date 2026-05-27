שוחד בחירות או רווחה לציבור הנזקקים? לקראת הבחירות תוכנית הדגל של מפלגת ש"ס חוזרת.

על פי דיווח ב-i24NEWS, משרד האוצר העניק אור ירוק לקידום מחודש של תוכנית חלוקת תלושי המזון, בתקציב של כחצי מיליארד שקלים.

הממונה על התקציבים באוצר, מהרן פרוזנפר, נפגש עם נציגי ש"ס ופתח את הדלת מחדש למיזם שהאוצר עצמו בלם רק לפני כשנה. כעת עובדים גורמים במשרדי הממשלה על עיצוב התוכנית, תוך התאמתה גם לצרכי הציבור החרדי.

התזמון בולט, נטען בדיווח. אם התוכנית תצא לפועל לפי הלוח המתגבש, תלושי מזון בשווי מאות שקלים עשויים להגיע לידי הציבור ממש בשבועות שלפני הבחירות. מבקרי ש"ס כבר מכנים זאת בשמו: שוחד בחירות.

ממשרד האוצר נמסר: "אין שינוי בעמדה כפי שהוצגה עד כה בעניין הזה, לפיה, בין היתר, על התמיכה להיעשות באמצעות משרד הרווחה ותחת עקרונות שישרתו את אוכלוסיית מוכרי הרווחה ואוכלוסיית הנזקקים לבטחון תזונתי בלבד".